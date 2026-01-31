【ビックリマン】悪魔VS天使シリーズより腕時計が受注生産で登場！
ムービックより『ビックリマン』の新商品が、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等にて発売される。
＞＞＞ビックリマン腕時計をチェック！（写真19点）
1977年よりロッテから販売されているチョコレート「ビックリマンチョコ」。おまけシール入りの国民的お菓子として1980年代から大ブームを巻き起こし、長きにわたり愛されている大人気シリーズだ。
このたび、そんな本作より新商品が登場する。
待望の第4弾は腕時計！
ラインナップは、スーパーゼウス、ヘッドロココ、ヘラクライストの3種類。
ビックリマンシールの魅力を文字盤に凝縮。文字やカラーで世界観を表現している。
落ち着いた色合いのレザーバンドとシンプルなフォルムで上品な仕上がり。裏蓋にはそれぞれの姿が刻印されている。
そして、ロゴをあしらった専用ケース付きでお届けされる。
こちらの商品の受注期間は2026年1月30日〜2026年3月4日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受け付け中。
（C）LOTTE/ビックリマンプロジェクト
