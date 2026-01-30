小野寺「オリンピック前最後の出社」

2月のミラノ・コルティナ五輪に出場するカーリング女子日本代表で、サードを務める小野寺佳歩（フォルティウス）が28日、自身のXを更新した。氷上とは違うOL姿に、ファンから注目が集まった。

小野寺は「オリンピック前最後の出社 温かい職場に感謝です」と投稿。オレンジカラーのニットで出社し、パソコン前に座る写真を添えた。

新鮮な姿にファンからもさまざまな声が上がった。

「職場でも素敵ですね。オリンピック頑張って下さい。遠くからですが、応援しています」

「貴重なお仕事のすがた、瞬間ありがとう！ とっても柔らかい表情してるね」

「仕事しているときと、試合のときの雰囲気違い過ぎてびっくりです」

「おぉ、初めて見る表情の写真（笑）」

「いよいよですね。体調管理バッチリで試合に臨んでください。イタリアを楽しんで」

また「頑張っていただきたいが、Windows11にしてあげて」と「シマエナガとホーちゃんのいる風景、素敵です」と背景に注目している人もいた。

フォルティウスは北海道電気保安協会からスポンサー支援を受け、小野寺は同協会の職員として働いている。冬季ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子は2月12日スウェーデン戦が1次リーグ初戦となる。



（THE ANSWER編集部）