Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。

現在、大型外部ディスプレイとAI機能を搭載し、開かずに複数操作が可能なMotorola（モトローラ）の折りたたみスマートフォン｢razr 60｣が、お得に登場しています。

閉じたまま操作できる3.6インチ外部ディスプレイとmoto ai搭載。Motorolaの｢razr 60｣が過去最安値に！

折りたたみスマートフォンは高い、扱いづらい、壊れやすい――そんなイメージを覆すのがMotorola（モトローラ）の｢razr 60｣。

3.6インチの大型外部ディスプレイとAI機能「moto ai」を搭載した優れモノが24％オフの過去最安値で販売中です。

本製品の大きな特長のひとつが、3.6インチの大型外部ディスプレイ。通知確認はもちろん、対応アプリの操作や情報チェックまで、端末を開かずに完結できます。

さらに、モトローラのAI機能「moto ai」を搭載。文脈に応じた操作補助や情報提示により、折りたたみ特有の「開く手間」を減らしてくれます。コンパクトさと操作性を両立した設計は、日常使いでこそ真価を発揮します。

強度の高いチタン製ヒンジプレートで耐久性を強化

折りたたみスマホで気になる耐久性にも対策済みです。強度の高いチタン製ヒンジプレートを採用。開閉を繰り返しても負荷が集中しにくく、折りたたみ端末の弱点とされてきた耐久性をしっかり補強しています。

過去最安クラスの価格に、3.6インチ外部ディスプレイ＋moto ai、そしてチタン製ヒンジによる高耐久設計の｢razr 60｣は、折りたたみスマホにありがちな不安要素を解消した一台。次のスマホ候補として十分検討する価値がありますよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月29日16時現在のもの。

