折りたたんだままアレコレ操作。モトローラの「razr 60」がほぼ3万円引きで過去最安
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。
現在、大型外部ディスプレイとAI機能を搭載し、開かずに複数操作が可能なMotorola（モトローラ）の折りたたみスマートフォン｢razr 60｣が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
閉じたまま操作できる3.6インチ外部ディスプレイとmoto ai搭載。Motorolaの｢razr 60｣が過去最安値に！
折りたたみスマートフォンは高い、扱いづらい、壊れやすい――そんなイメージを覆すのがMotorola（モトローラ）の｢razr 60｣。
3.6インチの大型外部ディスプレイとAI機能「moto ai」を搭載した優れモノが24％オフの過去最安値で販売中です。
本製品の大きな特長のひとつが、3.6インチの大型外部ディスプレイ。通知確認はもちろん、対応アプリの操作や情報チェックまで、端末を開かずに完結できます。
さらに、モトローラのAI機能「moto ai」を搭載。文脈に応じた操作補助や情報提示により、折りたたみ特有の「開く手間」を減らしてくれます。コンパクトさと操作性を両立した設計は、日常使いでこそ真価を発揮します。
強度の高いチタン製ヒンジプレートで耐久性を強化
折りたたみスマホで気になる耐久性にも対策済みです。強度の高いチタン製ヒンジプレートを採用。開閉を繰り返しても負荷が集中しにくく、折りたたみ端末の弱点とされてきた耐久性をしっかり補強しています。
過去最安クラスの価格に、3.6インチ外部ディスプレイ＋moto ai、そしてチタン製ヒンジによる高耐久設計の｢razr 60｣は、折りたたみスマホにありがちな不安要素を解消した一台。次のスマホ候補として十分検討する価値がありますよ。
＞＞Motorolaのアイテム一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2026年1月29日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です。
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢AmazonスマイルSALE｣