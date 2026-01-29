今さら聞けないES廃止の真実！就活生が本当に問われる「即興力」とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
しゅんダイアリー就活チャンネルが「【ES廃止】「求められるのは即興力！」就活生はどう対策すべきなのか？｜27卒・面接」と題した動画を公開。キャリア支援のプロである岡本啓毅氏が、AIの普及などを背景に進むエントリーシート（ES）廃止の流れと、それに伴う就職活動の変化について解説した。
岡本氏はまず、ES廃止の大きな要因としてAIの台頭を挙げる。AIによって質の高いESを誰もが作成できるようになったため、「最低ラインの足切り」としてのESの機能が意味をなさなくなりつつあると指摘した。この変化は、就活生にとってES作成の手間が省けるというメリットがある一方、評価の比重が面接や筆記試験、学歴など、ES以外の要素に移る可能性があり、それらに苦手意識を持つ学生にはデメリットになり得ると語る。
では、ESがない状況で学生は何をすべきなのか。岡本氏は「採用されるかどうかは、結局『この人を採用したら活躍してくれそう』と面接官に思ってもらえるかどうか」だと、採用の本質は変わらないことを強調する。ESがなくなることで、これまでESで伝えていた自己PRやガクチカ（学生時代に力を入れたこと）を、面接の場でゼロから口頭で伝えなければならなくなる。そのため、事前の準備なしにその場で対応する「即興力」が一層重要になると解説した。
しかし、それは対策が不要になることを意味しない。むしろ、ES対策で行っていた自己分析や経験の言語化は、面接で話すための準備として依然として不可欠である。岡本氏は「ESで書かなければいけない自己PRやガクチカは、結局面接で聞かれる」と述べ、ES作成という形式がなくなるだけで、本質的にやるべきことは変わらないと結論付けた。これからの就活では、自身の経験や強みを深く理解し、それを面接の場で的確に伝える対話能力が合否を分けるカギとなりそうだ。
就活対策なら「しゅんダイアリー」！ https://shundiary.jp/
株式会社Diaryホームページ https://diary-inc.com
岡本氏はまず、ES廃止の大きな要因としてAIの台頭を挙げる。AIによって質の高いESを誰もが作成できるようになったため、「最低ラインの足切り」としてのESの機能が意味をなさなくなりつつあると指摘した。この変化は、就活生にとってES作成の手間が省けるというメリットがある一方、評価の比重が面接や筆記試験、学歴など、ES以外の要素に移る可能性があり、それらに苦手意識を持つ学生にはデメリットになり得ると語る。
では、ESがない状況で学生は何をすべきなのか。岡本氏は「採用されるかどうかは、結局『この人を採用したら活躍してくれそう』と面接官に思ってもらえるかどうか」だと、採用の本質は変わらないことを強調する。ESがなくなることで、これまでESで伝えていた自己PRやガクチカ（学生時代に力を入れたこと）を、面接の場でゼロから口頭で伝えなければならなくなる。そのため、事前の準備なしにその場で対応する「即興力」が一層重要になると解説した。
しかし、それは対策が不要になることを意味しない。むしろ、ES対策で行っていた自己分析や経験の言語化は、面接で話すための準備として依然として不可欠である。岡本氏は「ESで書かなければいけない自己PRやガクチカは、結局面接で聞かれる」と述べ、ES作成という形式がなくなるだけで、本質的にやるべきことは変わらないと結論付けた。これからの就活では、自身の経験や強みを深く理解し、それを面接の場で的確に伝える対話能力が合否を分けるカギとなりそうだ。
就活対策なら「しゅんダイアリー」！ https://shundiary.jp/
株式会社Diaryホームページ https://diary-inc.com
関連記事
リクルート元人事責任者が解説「最終面接は2種類しかない」合格率3割の壁を突破する無双テクニック
年商100億社長・木下勝寿氏が語るキャリア論「リクルートの名刺で作った人脈は自分のものじゃない」
ひろゆき氏「やりたいことは見つからないままでいい」就活生の悩みに“ひろゆき節”全開で回答
チャンネル情報
しゅんダイアリー就活チャンネルは“リアルな就活情報”を届ける、就活領域で日本一のYouTubeメディアです。 就活に悩む学生と、社会で働くリアルな大人たちをつなぐ場所として、 企業の1日密着や模擬面接、座談会など、“ここでしか見られない”リアルな就活コンテンツを発信しています！ 運営会社：株式会社Diary