Image: サラマトレーディング

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

お気に入りのTシャツやニットにハンガーを通すときって、襟ぐりが伸びてしまわないか気を使いますよね。下から通して、形を整えて..と正直面倒くさい！

GIF: サラマトレーディング

「Hanger Revolution」は、そんな日常のプチストレスを解消してくれる画期的なアイテム。ハンガーの端をひねるだけでアームが折りたたまれて、スッと襟ぐりに通せます。

ムリに襟ぐりを伸ばす必要がないので、大切な衣類を長くキレイに保てるというわけです。

自然界からヒントを得たデザイン

Image: サラマトレーディング

見た目もなかなかユニークな「Hanger Revolution」。アーム部分は、トンボの羽の神経構造からインスピレーションを得ており、軽量ながら高い耐久性を実現。

Image: サラマトレーディング

背面にはユリの葉の構造を取り入れ、衣類にシワがつきにくい設計に。滑り止め加工も施されているので、ツルツルした素材の服でもずり落ちる心配がありません。

さらに強化ガラス繊維入りのABS素材の採用は約6kgまでの耐荷重を備えており、折りたたみ式ながらずっしりと重いコートまで安心して掛けることができます。

衣類がスッと取り出せる！新感覚の折りたたみ式ハンガーで時短＆衣類の保護を実現！ 7,580円 【数量限定 5％OFF】Hanger Revolution 20本セット 商品をチェックする

旅行にも収納にも便利な折りたたみ機構

GIF: サラマトレーディング

使わないとき、コンパクトに折りたためるのも「Hanger Revolution」の大きな魅力です。クローゼットの中でもかさばらないし、出張や旅行のスーツケースにもすっきり収まります。

さらに「グラビティロック」という仕組みで、服を掛けている間は自重でアームがしっかり固定されるので、うっかり触れたくらいでは服が落ちてしまう心配もありません。

正しく使って長く愛用したい

Image: サラマトレーディング

ひとつだけ注意が必要なのが、衣類の前側とハンガーの前側（トンボの羽状の部分）を揃えて掛け、向きを統一して保管しないといけないところ。これができていないと、服が落ちてしまうことがあります。

長期間安心して使える耐久性を備えているので、この点だけ守っていれば、毎日の衣類管理を万全にサポートしてくれる頼もしい存在になってくれるはずです。

Image: サラマトレーディング

襟ぐりのダメージを守りながら時短も叶えてくれる「Hanger Revolution」。

数量限定のお得な割引販売が終了間近となっていますので、この機会を逃さず、洗濯物の干す・取り込むといった習慣をアップデートしてしまいましょう！

衣類がスッと取り出せる！新感覚の折りたたみ式ハンガーで時短＆衣類の保護を実現！ 7,580円 【数量限定 5％OFF】Hanger Revolution 20本セット 商品をチェックする

Image: サラマトレーディング

Source: CoSTORY