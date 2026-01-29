襟ぐりにスッと通る画期的ハンガー。タートルネックを干すのも楽勝に
お気に入りのTシャツやニットにハンガーを通すときって、襟ぐりが伸びてしまわないか気を使いますよね。下から通して、形を整えて..と正直面倒くさい！
「Hanger Revolution」は、そんな日常のプチストレスを解消してくれる画期的なアイテム。ハンガーの端をひねるだけでアームが折りたたまれて、スッと襟ぐりに通せます。
ムリに襟ぐりを伸ばす必要がないので、大切な衣類を長くキレイに保てるというわけです。
自然界からヒントを得たデザイン
見た目もなかなかユニークな「Hanger Revolution」。アーム部分は、トンボの羽の神経構造からインスピレーションを得ており、軽量ながら高い耐久性を実現。
背面にはユリの葉の構造を取り入れ、衣類にシワがつきにくい設計に。滑り止め加工も施されているので、ツルツルした素材の服でもずり落ちる心配がありません。
さらに強化ガラス繊維入りのABS素材の採用は約6kgまでの耐荷重を備えており、折りたたみ式ながらずっしりと重いコートまで安心して掛けることができます。
旅行にも収納にも便利な折りたたみ機構
使わないとき、コンパクトに折りたためるのも「Hanger Revolution」の大きな魅力です。クローゼットの中でもかさばらないし、出張や旅行のスーツケースにもすっきり収まります。
さらに「グラビティロック」という仕組みで、服を掛けている間は自重でアームがしっかり固定されるので、うっかり触れたくらいでは服が落ちてしまう心配もありません。
正しく使って長く愛用したい
ひとつだけ注意が必要なのが、衣類の前側とハンガーの前側（トンボの羽状の部分）を揃えて掛け、向きを統一して保管しないといけないところ。これができていないと、服が落ちてしまうことがあります。
長期間安心して使える耐久性を備えているので、この点だけ守っていれば、毎日の衣類管理を万全にサポートしてくれる頼もしい存在になってくれるはずです。
襟ぐりのダメージを守りながら時短も叶えてくれる「Hanger Revolution」。
数量限定のお得な割引販売が終了間近となっていますので、この機会を逃さず、洗濯物の干す・取り込むといった習慣をアップデートしてしまいましょう！
Image: サラマトレーディング
Source: CoSTORY