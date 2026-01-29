¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û¤Ä¤¤¤ËÁ°ÅÄÍø²È(ÂçÅì½Ù²ð)¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿®Ä¹·ãÅÜ¤ÎÂç¼ºÂÖ¤«¤éÅ¾Íî¡ÁÉü³è¤Þ¤Ç¤Îµ°À×
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÂè4²ó¡Ö²³¶¹´Ö¡ª¡×¤ò¶¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î²ÈÃæ¤Ë¤ÏÂ³¡¹¤È¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Áä¤ÎËôº¸±ÒÌç¡Ê¤Þ¤¿¤¶¤ñ¤â¤ó¡Ë¤È°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿Á°ÅÄÍø²È¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¤Ë¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤äÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤½¤·¤ÆÌÁÍ§¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤Ê¤¬¤é¤â°ìÅÙ¤Ï½ÐËÛ¡¢¿®Ä¹¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢²³¶¹´Ö¤Î·èÀï¤Ç¤¹¤é¡È½Ð¿Ø¶Ø»ß¡É¤Î¿È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¼ê¤ËÀï¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¼óµé¤ò¾å¤²¤ëÉð¸ù¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇËÅ·¹Ó¤Ö¤ê¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»Ë¼Â¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ°ÅÄÍø²È¤ÎÀÄÇ¯´ü¡Ê·¹´ñ¼Ô¤Ö¤ê¡¿Éð¸ù¡¿ä¢»Â¤ê¡¿²³¶¹´Ö¤Ç¤ÎÌµÃÇ»²Àï¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§
»î¹ç¡©¤ËÎ×¤àÁ°ÅÄÍø²È¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
ÉðÍ¦¤ËÍ¥¤ì¤¿·¹´ñ¼Ô
Á°ÅÄÍø²È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ÏÅ·Ê¸7Ç¯¡Ê1539Ç¯¡Ë12·î25Æü¡¢Æ£µÈÏº¤è¤ê1ºÐÇ¯²¼¡¢¾®°ìÏº¤è¤ê2ºÐÇ¯¾å¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¡£
Á°ÅÄÍø½Õ¡Ê¤È¤·¤Ï¤ë¡Ë¤Î»ÍÃË¤È¤·¤ÆÈøÄ¥¹ñ°¦ÃÒ·´¹Ó»Ò¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄÌ¾¤ò¸¤ÀéÂå¡Ê¤¤¤Ì¤Á¤è¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¸¤¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ç°Îî¤¬º²¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦µ¶Áõ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀéÂå¤ÎÄ¹¼÷¤ò´ê¤Ã¤ÆÌ¾¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÍø²È¤¬¸µÉþ¤·¡¢¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤¿¤Î¤Ï13ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·Ê¸20Ç¯¡Ê1551Ç¯¡Ë¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ï·ìµ¤À¹¤ó¤Ç·ö²ÞÁá¤¯¡¢¾ï¼±³°¤ì¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¿È¤Ê¤ê¤ò¹¥¤à·¹´ñ¼Ô¡Ê¤«¤Ö¤¤â¤Î¡Ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤ËÓÈ¤¨¤ì¤Ð¡¢À®¿Í¼°¤ÇÆÍÈô¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¹Ó¤Ö¤ë¿·À®¿Í¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤··è¤·¤Æ¸«¤«¤±ÅÝ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍâÅ·Ê¸21Ç¯¡Ê1552Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï³þÄÅ¤Î¹çÀï¡ÊÂÐ ¿¥ÅÄÂçÏÂ¼é¿®Í§¡Ë¤Ç½é¿Ø¤ò¾þ¤ê¡¢¼óµé°ì¤Ä¤ò¾å¤²¤ëÉð¸ù¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¿¥ÅÄ²ÈÃæ¤äÎÎÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢¸å¤Ë¡ÖÁä¤ÎËôº¸¡ÊËôº¸±ÒÌç¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆó¤ÄÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹°¼£2Ç¯¡Ê1556Ç¯¡Ë¤ËËÖÈ¯¤·¤¿°ðÀ¸¤Î¹çÀï¡ÊÂÐ ¿¥ÅÄ¿®¾¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Å¨¾¤ÎµÜ°æ¹±Ãé¡Ê¤ß¤ä¤¤ ¤Ä¤Í¤¿¤À¡£´ªÊ¼±Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸ÌÜ¤Î²¼¤ò¼Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤ì¤òÆ¤¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±ÊÏ½¸µÇ¯¡Ê1558Ç¯¡Ë¤ËËÖÈ¯¤·¤¿ÉâÌî¤Î¹çÀï¡ÊÂÐ ¿¥ÅÄ°ËÀª¼é¿®¸¡Ë¤Ç¤âÉð¸ù¤òÎ©¤Æ¤¿¤¿¤á¡¢¿®Ä¹Ä¾Â°¤Î¿Æ±ÒÂâ¤Ç¤¢¤ëÀÖÊì°á½°¡Ê¤¢¤«¤Û¤í¤·¤å¤¦¡Ë¤ÎÉ®Æ¬¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â½¾Ëå¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Þ¤Ä¡Ê¿û°æÍ§¹á¡£Ë§½Õ±¡¡Ë¤òÀµ¼¼¤Ë·Þ¤¨¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Ä¹½÷¤Î¹¬É±¡Ê¤³¤¦¡Ë¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¼ø¤«¤êº§¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ä¢»Â¤ê¡Ê½ÐËÛ¡Ë¤«¤éµ¢»²¤¹¤ë¤Þ¤Ç
²³¶¹´Ö¤Ç¾¡¼ê¤ËÉð·®¤òÎ©¤Æ¤ëÍø²È¡ÊÁ°ÅÄ¸¤ÀéÂå¡Ë¡£·î²¬Ë§Ç¯ ¡Ö²³¶¹´ÖÂç¹çÀïÇ·¿Þ¡×¤è¤ê
¤«¤¯¤·¤Æ¸ø»ä¤È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿Íø²È¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÊÏ½2Ç¯¡Ê1559Ç¯¡Ë¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Íø²È¤Ï¿®Ä¹¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±Êþ½°¤Î½¦°¤Ìï¡Ê¤¸¤å¤¦¤¢¤ß¡Ë¤ò»Â¤ê»¦¤·¡¢¿¥ÅÄ²È¤«¤é½ÐËÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¦°¤Ìï¤¬Íø²È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ä¢¡Ê¤³¤¦¤¬¤¤¡Ë¤òÅð¤ß¡¢·ã¹·¤·¤¿Íø²È¤Ë»¦¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Ä¹¤äº´¡¹À®À¯¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤ÎÃçºÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½¦°¤Ìï¤ÏÄ¨¤ê¤ë¤É¤³¤í¤«Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍø²È¤òÉî¿«¤·¤¿¤¿¤á¡¢´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¸åÀ¤¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Öä¢»Â¤ê¡×¤ÎÅ¿Ëö¤Ç¡¢¤³¤Îä¢¤Ï¤Þ¤Ä¤¬¼ÂÉã¤Î·Á¸«¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢Íø²È¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Íø²È¤Î·ã¾ð¤È°¦¾ð¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¿®Ä¹¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿Íø²È¤Ï¡¢½Ð»ÅÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íø²È¤Ï¼ÆÅÄ¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ä¿¹²ÄÀ®¡Ê¿å¶¶¸¦Æó¡Ë¤Ë¤È¤ê¤Ê¤µ¤ì¡¢À®ÇÔ¤³¤½ÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï²¿ÍÆ±Á³¤ÎÊë¤é¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ±ÊÏ½3Ç¯¡Ê1560Ç¯¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ÏÌÈ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è²³¶¹´Ö¤Î·èÀï¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤â¡¢Íø²È¤Ï½Ð¿Ø¤òµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Íø²È¤Ï¡Ö¤Þ¤Þ¤è¡×¤È¤Ð¤«¤êÌµÃÇ¤Ç²³¶¹´Ö¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹ç·×»°¤Ä¤Î¼óµé¤ò¾å¤²¤ëÂçÉð·®¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµ¢»²¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢Ç¯¤¬Êë¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íâ±ÊÏ½4Ç¯¡Ê1561Ç¯¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Àµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Íø²È¤Ï¡¢ÈþÇ»¤ÎºØÆ£Îµ¶½¡ÊßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¿¹Éô¤Î¹çÀï¤Ç¤â¾¡¼ê¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡Öðô¼èÂÎ©¡Ê¤¯¤Ó¤È¤ê¤¢¤À¤Á¡Ë¡×¤È°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿ÂÎ©Ï»Ê¼±Ò¡Ê¤í¤¯¤Ù¤ñ¡Ë¤È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼óµé¤ò¾å¤²¤ëÉð¸ù¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿®Ä¹¤Ëµö¤µ¤ì¤¿Íø²È¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¿¥ÅÄ²È¤Ëµ¢»²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
Íø²È¤ËÄ©¤àÆ£µÈÏº½¨µÈ¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
½¨µÈ¤ÎÀ¸³¶¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ê½ÐÀ¤Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë
Á°ÅÄÍø²È ¡¿ ÂçÅì½Ù²ð
·ìµ¤À¹¤ó¤ÇÇÉ¼ê¹¥¤¤Ê¡Ö¤«¤Ö¤¼Ô¡×¤À¤¬¡¢Áä(¤ä¤ê)¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤ò¤¢¤²¡¢½¨µÈ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÎÍ¿ÎÏ¤È¤·¤ÆËÌÎ¦ÊýÌÌ·³¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤¬¡¢¿®Ä¹Ë´¤¤¢¤È¾¡²È¤È½¨µÈ¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Î¤Á¤Ë¸ÞÂçÏ·¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆË¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¡¢²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²Ã²ìÈÍ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡£
¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
º£²ó¤ÏÁä¤ÎËôº¸±ÒÌç¤È°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¼ã¤Í¦¼Ô¡¦Á°ÅÄÍø²È¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê³èÌö¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÂçÅì½Ù²ð¤ÎÇ®±é¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×´ØÏ¢µ»ö¡§
¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û¡Ö¶á½¬¡áÃË¿§Ìò¡©¡×¤Ï¸í²ò¡¡¿®Ä¹¤¬¾®°ìÏº¤ò¶á½¬¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡©¾®À«¤È¤Î°ã¤¤¤â²òÀâ
¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡ÛÂè4²ó¡Ö²³¶¹´Ö¡ª¡×ÃíÌÜ¤Î¹Í»¡£´Áª¡§Éã¤ÎµØ¤ò¤Ê¤¼Æ¤¤¿¤Ê¤¤¡©Ä¾¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¡¢ÁðÍú¤ÎÉúÀþ
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§ÂçÀ¾ÂÙÀµ ÊÔ¡Ø¿¥ËÂçÌ¾¤Î¸¦µæ Âè»°´¬ Á°ÅÄÍø²È¡¦ÍøÄ¹¡Ù½¿¸÷¾Í½ÐÈÇ¡¢2016Ç¯8·î²Ö¥öÁ°À¹ÌÀ ÊÔ¡ØÁ°ÅÄÍø²È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡¢2001Ç¯10·î