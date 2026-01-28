ゲーミング機器などを手がけるタイプツー（東京都台東区）は、「パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット」全2種を2026年2月に発売する。

ワイヤレス接続に加え3.5mmミニジャックでの有線接続も

世界的なゲームキャラクター「パックマン」デザイン。付属の2.4GHzワイヤレスレシーバーをパソコンなどの機器のUSB Type-Cポートに接続すればワイヤレスで使用でき、低遅延で迫力のあるゲームサウンドを楽しめる。

3.5ミリ・オーディオジャックを備え、各種オーディオ機器やゲーム機などに有線接続が可能。付属のワイヤレスレシーバー使用時にはアクティブノイズキャンセリング機能が利用でき、ボタン1つで周囲の雑音を軽減。マイクを内蔵し、ボイスチャットも使える。

対応機種はWindows 11を搭載したパソコン、USB Type-Cポートを備えたAndroidスマートフォン、iPhone 15〜。3.5ミリ・オーディオジャックを搭載したオーディオ機器および各種ゲーム機など。

「クラシック」「ネオンポップ」の全2種を用意する。

価格は7150円（税込）。