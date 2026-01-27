1月26日、シンガーソングライターのキタニタツヤ（29）がラジオ番組『キタニタツヤのオールナイトニッポン0』（ニッポン放送）に出演。友人である中島健人（31）とのエピソードを披露した。

東京大学卒の経歴を持つキタニ。’24年に中島とユニット「GEMN」を組み、アニメ『推しの子』の主題歌を担当して以来親しいという。この日の放送では「わたくし、ついさっきまで中島健人と一緒にいたんですが」と切り出し、「レディー・ガガのライブ見てきました。人生で初めて」と発言。「半年前ぐらいに健人さんから急にLINE来て、『レディー・ガガのライブ行こ！チケット2枚取ったから！1月26日！よろしく』みたいな」と、中島から前々から誘われていたと明かした。

この日のガガのライブ会場となったのは東京ドーム。キタニは「東京ドームっていっぱい入口あるんですけど、みんないる入口じゃないちょっと外れた入口。でも関係者入口とかじゃないんですよ」「そしたらバーカウンターとかがあって。暗くていい感じの。ふたりで『飲み物頼もうか』って言ってレモンサワーとジンソーダ頼んだんですよ」と会場の様子を語った。

中島が取った席は「どうやらアリーナ席のすごくいい席っぽかった」そう。キタニは「今日のお金払うよ」と言うと「俺が今日誘ったから気にしないでね。大丈夫だから。いいから」と中島。チケット代の支払いをめぐって押し問答になったという。

2人はこれまでの飲み会などでは必ず割り勘にしてきたという経緯もあり、今回も結局は中島が折れてチケット代は割り勘に。そこでチケットを見ると、なんと「11万8千145円（消費税込み）って書いてあった」というのだ。

「『VIP GOLD席』って書いてあるんだよ。『VIP席』じゃないんだよ。『え!?』と思って」と驚いたというキタニ。しかし“割り勘にしよう”とごねた手前、後に引けなかったと話した。

音楽関係者は言う。

「今回のレディー・ガガのライブは、中島さんとキタニさんの座ったVIP GOLD席が一番高いランク。その次にVIP SILVER席は4万9千945円、さらにその次のVIPバルコニー席は3万945円なので、VIP GOLD席は飛びぬけて高額です。キタニさんが話していたバーカウンターはおそらくVIPラウンジのこと。入場もVIP専用ゲートからだったとみられます。単にいい席である以外にもこうした特典があるので、この金額も決して高すぎるということはないのかもしれません」

キタニも「超いい席だった。センターステージの目の前の2列目だったの」とかなり満足気に話していた――。