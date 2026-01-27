アップルが発売した新しいAirTag。ケースは別売り

アップルは、紛失防止デバイス「AirTag」の通信範囲を強化し、音量が向上したスピーカーを搭載した新モデルを発表した。価格は1個4,980円、4個入りで16,980円。公式オンラインストアとApple Storeアプリでは販売を開始しており、今秋後半にはApple Store直営店でも販売開始予定。

新モデルはiPhone 17シリーズやApple Watch Ultra 3などに採用している、アップルの第2世代超広帯域チップにより「これまで以上に簡単に持ち物を見つけられるようになる」という。

「正確な場所を見つける」機能では、触覚的、視覚的、聴覚的なフィードバックを使うことで、前世代から最大50％遠い位置から、紛失した持ち物のある場所へユーザーを導くとのこと。内蔵のBluetoothチップも強化され、持ち物が見つかる範囲も拡大された。

また、今回初めて、Apple Watch Series 9以降、またはApple Watch Ultra 2以降で「正確な場所を見つける」機能を使ってAirTagを見つけられるようになっている。

内部設計もアップデートされており、前世代と比べて50％大きな音を出すことも可能。これにより最大2倍離れた場所からAirTagの音を聴き取れるという。強化された「正確な場所を見つける」機能と、聞き分けやすい新チャイムにより「ソファのクッションの隙間に埋もれている鍵や、出かける際に財布を見つけるのも簡単」とのこと。

新モデルのAirTagは、「持ち物の位置情報を共有」ともスムーズに連携できる。同機能は「位置情報を航空会社などの信頼できる他社と一時的かつ安全に共有することで、ユーザーが置き忘れた持ち物を取り戻せるようお手伝いする」というiOSの機能。

この機能を使うことで、航空会社は遅延手荷物や、そのほかの紛失物を見つけ出して、持ち主のもとに戻すサポートがしやすくなるという。アップルでは50社以上の航空会社と直接提携し、「持ち物の位置情報を共有」のリンクを、プライバシーを保護しつつ安全に利用できるようにしている。

本体は環境に配慮して設計されており、筐体は80％再生プラスチック、すべてのマグネット部品に100パーセント再生希土類元素を使用し、自社設計のすべてのプリント回路基板のメッキに100パーセント再生金を使用している。紙パッケージはファイバー素材を100％使用したもの。

形状は初代モデルと同じで、既存のAirTagアクセサリを利用できる。