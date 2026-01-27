ソラシドエアは、旅客サービスシステム刷新に伴い、特典航空券の取り扱いを5月19日搭乗分から変更する。

5月18日までの搭乗分は、同19日以降の搭乗分へ予約変更できない。払い戻し後に再予約が必要になるほか、両期間の搭乗分を同一予約として取り扱わない。

有効期限は、これまでの発券日の翌日から1年のほか、交換に使ったマイルの有効期限を要件に加え、いずれか短い方が適応になる。一部使用済みの場合は、運送開始日翌日から1年と同有効期限のいずれか短い方とする。

また、国内線旅客施設使用料（PFC）の徴収を開始する。旅程に対象空港を発着する便が含まれる場合、必要マイル数の減算時にクレジットカードで支払いが必要となる。

幼児と小児の適用年齢を、幼児が0〜1歳、小児が2〜11歳とする。座席を必要とする幼児・小児は大人と同額のマイルで航空券が必要。

搭乗日当日と前日のオンラインチェックイン時に、同一日・同一区間で空席があっても前倒し変更を受け付けない。予約変更は、予約便の搭乗日前日と新たに希望する便の搭乗日前日の早い方までに、会員ページで手続きする必要がある。

取消手数料は1予約あたり3,000マイルから、1区間につき2,000マイルへ変更する。