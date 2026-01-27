【仮面ライダー生誕55周年記念作】『アギトー超能力戦争ー』4月29日公開決定！
仮面ライダームービープロジェクトとして1月7日から始まっていたカウントダウンの正体がついに発表。『仮面ライダーアギト』の新たな物語、『アギトー超能力戦争ー』が4月29日（水・祝）に公開決定。ティザービジュアル、特報、キャストのコメントが公開された。
仮⾯ライダー⽣誕の周年では記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。⽣誕45周年では、初代仮⾯ライダーの藤岡弘、演じる本郷猛／仮⾯ライダー1号を主⼈公に据え、⾦⽥治が監督を務めた『仮⾯ライダー1号』（16）を制作。⽣誕50周年では、庵野秀明が監督・脚本と務めた『シン・仮⾯ライダー』（23）、⻄島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮⾯ライダーBLACK SUN』（22／Prime Video）、『仮⾯ライダーW』の続編をアニメ化した『⾵都探偵』（22／U-NEXT、MX）と3つのプロジェクトを発表。
そして2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年として仮⾯ライダームービープロジェクトの始動が発表され、1⽉7⽇からカウントダウンを開始。プロジェクト解禁10⽇前となる1⽉17⽇には11の候補作品が発表され、どの作品が製作されるのか、ファンの予想や期待にあふれたコメントがSNSを賑わせ、ついに本発表を迎えた。
仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として製作が決定したのは、平成以降の仮⾯ライダー作品でいまだ破られることのない史上最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、 シリーズの未来を切り開いた⾦字塔『仮⾯ライダーアギト』の新作『アギトー超能⼒戦争ー』。タイトルから「仮⾯ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された⼤⼈が楽しめる超能⼒アクション⼤作だ。
主演は映画 『キングダム』シリーズや26年のNHK⼤河ドラマ『豊⾂兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。TVシリーズ 『仮⾯ライダーアギト』（01／EX）では、警察官・氷川誠／仮⾯ライダーG3を演じ、 俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔⼀／仮⾯ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤⽥瞳⼦、 ⼭崎潤、 柴⽥明良、 升毅、 秋⼭莉奈、⽥辺季正、樋⼝隆則とオリジナルキャストが再集結し作品を盛り上げる。
⼈々が次々と ”超能⼒” に⽬覚め始めた世界。その⼒を使い悪事に⼿をそめる者が多発する混沌とした状況の中、 ⽴ち上がったのはひとりの警察官・氷川誠（演・要潤）。特殊な⼒は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器⽤な男。彼を中⼼に描かれる、⼈間ドラマと超能⼒アクションに乞うご期待。
ティザービジュアルは、「⼈類覚醒」というコピーと共に、半壊した仮⾯ライダーギルスの頭部が印象的に配されている。仮⾯ライダーギルスはTVシリーズ『仮⾯ライダーアギト』において、葦原涼（演・友井雄亮）が変⾝する仮⾯ライダー。⼈々が超能⼒に⽬覚め始めた世界を描く本作において、損壊した仮⾯ライダーギルスの頭部は何を意味するのか。仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作にふさわしい壮⼤な物語を想起させる。
特報映像では、「⼈類覚醒」「⼈は⼒を⼿にした瞬間、 ”怪物” になる。」という印象的な⽂字とともに、超能⼒に⽬覚めたと思しき⼈々が、その⼒を好き勝⼿に振るう様⼦が描かれる。混乱する世界を前に、険しい表情を浮かべる氷川誠（演・要潤）と津上翔⼀（演・賀集利樹）の姿も強く印象に残る。
そして映像のラストには、「仮⾯ライダー⽣誕55周年記念 仮⾯ライダークロニクル 始動」の⽂字が映し出され、仮⾯ライダーが新たなレーベルを⽣み出すことを予感させ、期待が⼤きく膨らむ映像となっている。
公開はゴールデンウィークの始まる4月29日（水・祝）、今年はアギトウィークになりそう。続報もお楽しみに。
（C）2026「劇場版アギト」製作委員会 （C）⽯森プロ・東映
