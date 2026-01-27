大手葬儀社「あんしん祭典」は27日に公式Xを更新し、葬儀場で開催予定だった映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩、2月6日公開）のイベントを中止すると発表した。同イベント開催をめぐっては批判の声が集まっていた。

映画公開日の2月6日からあんしん祭典関連各ホールにて作品紹介パネルを集めたパネル展が開催される予定だった。

この日、同社は「このたび予定しておりました映画『ほどなく、お別れです』公開記念パネル展について、本企画に関して、皆様からのご意見並びにご指摘を真摯に受け止め、開催を中止させて頂く事といたしました」と発表した。

これに先立って同日に、同社は公式SNSではパネル展の宣伝を行うとともに「弊社ホールは葬儀を執り行う施設です。ご来館いただく皆様だけでなく、同じ時間帯にホール内で故人をお見送りされているご遺族もいらっしゃいます」とした上で、大声での雑談・談笑や展示物への接触などは控えるよう呼びかけていた。

葬儀場でのイベント開催ということもあり、ネット上では「実際葬儀が行われているかもしれないところでパネル展？」「故人様とのお別れの時間を大切にしてください」「斎場であるのならば、ご遺族に寄り添うべきでないでしょうか」などの声も上がっていた。