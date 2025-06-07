最初のデートを断られると二度目は尻込みしてしまいがち。しょっぱなは女の子がＯＫしやすい誘い方をしたいところです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「まだそれほど仲良くなくてもＯＫしやすい休日デートのお誘いLINE」とはどんなものか教えていただきました。【１】「ランチだけ」「夕方まで」など、時間限定のデートのお誘いメッセージ「終わりの時間が見えてれば安心」（２０代女性）というように、