この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分】20日で腹筋をじわじわ追い込んで割るトレーニング」と題した動画を公開しました。

この動画では、のが氏が音楽に合わせて行う、約3分間の腹筋集中トレーニングを紹介しています。8種目のエクササイズを通じて、腹筋全体をじっくりと鍛え上げるプログラムです。

トレーニングは、両膝を立てて座った姿勢からスタート。「ロールダウン＆ロールアップ」で、腹筋をコントロールしながらゆっくりと体を倒し、起き上がります。続いて、体を斜めに倒した状態でキープする「ロールダウンホールド」で、腹筋に持続的な負荷をかけます。次に、仰向けになり、頭の後ろで手を組んで行う「クランチ」では、息を吐きながら腹筋を強く収縮させることがポイントとして挙げられています。その後は、両肘をついて上半身を少し起こし、膝の曲げ伸ばしや脚の上下運動を行う「レッグレイズ」で下腹部を重点的に刺激。

終盤は、脚を床ギリギリでキープする「レッグレイズホールド」で下腹部をさらに追い込みます。最後は、対角線上の手足を伸ばす「デッドバグ」で体幹の安定性を高め、膝を左右に倒す「ツイスト」で脇腹を鍛えて終了です。

各種目は15秒から30秒程度で構成されており、初心者でも挑戦しやすい内容です。毎日続けられる短時間のトレーニングで、引き締まった腹筋を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

トレーニング開始
00:43

腹筋を縮める「クランチ」
01:28

下腹部を意識「レッグレイズ」
02:13

くびれを作る「ツイスト」

関連記事

ぽっこりお腹に終止符！2分で深層まで鍛える腹筋メニュー

ぽっこりお腹に終止符！2分で深層まで鍛える腹筋メニュー

 運動嫌いに朗報！“魔法のアクティブリカバリー”で全身痩せ

運動嫌いに朗報！“魔法のアクティブリカバリー”で全身痩せ

 ガチガチ肩甲骨を3分で撃退！座ったままできる集中ケア

ガチガチ肩甲骨を3分で撃退！座ったままできる集中ケア
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube