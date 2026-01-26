カルディの公式Instagramは1月24日に投稿を更新。やさしい味わいのスープが楽しめる名品を紹介し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Henry Saint John / Shutterstock.com）

カルディの公式Instagramは1月24日に投稿を更新。本格的な韓国料理を手軽に楽しめる人気商品を紹介しました。

【画像】具だくさんなサムゲタン

「10分で完成！鶏が丸ごと入った具だくさんサムゲタン」

「10分で完成！鶏が丸ごと入った具だくさんサムゲタンがお買得」「ほろっとほぐれる柔らかな鶏肉と、具材の旨みが溶け込んだコク深くやさしい味わいのスープが楽しめます」とつづり、2枚の画像を投稿。1月30日まで特別価格の税込み1185円で手に入る「マッスンブ サムゲタン」を紹介しました。

コメントでは、「いつもストックしてます！」「むっちゃ気になってます〜　今度探してみます」とファンからの声が集まりました。

「ご飯に混ぜるだけ　韓国のひとくちサイズのおにぎり

手軽に本格的な韓国料理を楽しめる商品を他にも紹介しているカルディの公式Instagram。1月15日の投稿では「ご飯に混ぜるだけ　韓国のひとくちサイズのおにぎり」「そのままはもちろん、 コチュジャンで甘辛くしたり、チーズやツナマヨネーズを入れてアレンジするのもおすすめです」とつづり、「オリジナル チュモッパの素」を紹介しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)