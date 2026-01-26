「いつもストックしてます」カルディ「サムゲタン」は鶏が丸ごと入って具だくさん。1月30日まで特別価格に カルディ公式「人気商品」紹介 2026年1月26日 22時35分 All About 写真拡大 カルディの公式Instagramは1月24日に投稿を更新。本格的な韓国料理を手軽に楽しめる人気商品を紹介しました。【画像】具だくさんなサムゲタン「10分で完成！鶏が丸ごと入った具だくさんサムゲタン」「10分で完成！鶏が丸ごと入った具だくさんサムゲタンがお買得」「ほろっとほぐれる柔らかな鶏肉と、具材の旨みが溶け込んだコク深くやさしい味わいのスープが楽しめます」とつづり、2枚の画像を投稿。1月30日まで特別価格の税込み1185円で手に入る「マッスンブ サムゲタン」を紹介しました。 コメントでは、「いつもストックしてます！」「むっちゃ気になってます〜 今度探してみます」とファンからの声が集まりました。「ご飯に混ぜるだけ 韓国のひとくちサイズのおにぎり」手軽に本格的な韓国料理を楽しめる商品を他にも紹介しているカルディの公式Instagram。1月15日の投稿では「ご飯に混ぜるだけ 韓国のひとくちサイズのおにぎり」「そのままはもちろん、 コチュジャンで甘辛くしたり、チーズやツナマヨネーズを入れてアレンジするのもおすすめです」とつづり、「オリジナル チュモッパの素」を紹介しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【画像】具だくさんなサムゲタン ◆「ついつい手がのびます」カルディのチョコレート菓子はクセになる味わい！ 「是非ともゲットします」の声 ◆「無くなると買ってます」3COINSの「マスク」はデザインも機能性も優秀！ ALL330円で試しやすい