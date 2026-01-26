TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù³¤³°¿Ê½Ð¡ª¡¡1¡¿26ÂæÏÑ¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¡¡1·î26Æü¤è¤êÂæÏÑ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏÊüÁ÷55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüÍË18¡§30¤«¤é¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤¬³¤³°Å¸³«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÖMOMOTV¡×¤Ë¤Æ¡¢1·î26Æü¡£Ëè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Î19»þ¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ÏÄ¹Ã«ÀîÄ®»Ò¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢1946Ç¯¤«¤é¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¯¥Ë¥Á¡×¡Ö¿·Í¼´©¡×¡ÖÍ¼´©Ä«Æü¿·Ê¹¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢1951Ç¯¤«¤é¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×Ä«´©¤Ç1974Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
1969Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆüÍËÆü18:30¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏÊüÁ÷55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖºÇ¤âÄ¹¤¯Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÇÛ¿®¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂæÏÑ¤ÎÂç¼ê´ë¶È MUSE¡ÊÌÚÌÉ²ÖÔ¢ºÝ¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±ºîÉÊ¤¬¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»ëÄ°¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¯¡¢¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ÏÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄêÈÖºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂæÏÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿Å¸³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜºî¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÄ¹Ã«ÀîÄ®»ÒÈþ½Ñ´Û
