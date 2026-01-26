¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð±¦Â¦¤òÊâ¤¯¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡¡¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÆæ¥Þ¥Ê¡¼¡ÖÊÒÂ¦¶õ¤±¡×¤¬ºÇ¶á²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡©¡¡Ê¡²¬¤Ç¤Ï¶¯¤á¤Ê¡È·¼È¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡É¤â
¡¡¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÖÊÒÂ¦¶õ¤±¡×¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¤Ä¤¤¤Ë²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ÊÒÂ¦¶õ¤±¤Ï¡¢1967Ç¯¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎºåµÞ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£µÞ¤°¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Èº¸Â¦¡É¤ò¶õ¤±¤ë¤è¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¤Î¤¬È¯¾Í¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸å¤ËÅìµþ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¡È±¦Â¦¡É¤ò¶õ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½¡£°Ê¹ß¡¢Âçºå°Ê³°¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¡Ö±¦Â¦¡×¤ò¶õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÀî½ß°ìÏº¡Û
¡Ú°úÂà¡ÛÊ¡²¬¶õ¹Á±Ø¤«¤é¾è¤ë»þ¤¤¤Ä¤â¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡ÄÊ¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÎÄêÈÖ¼ÖÎ¾¡Ö1000N·Ï¡×
Åìµþ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÊÑ²½
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼«ÂÎ¤¬¡¢2¿Í¤ÎµÒ¤òº¸±¦Î¾Â¦¤Ë¾è¤»¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¾å¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¤³¤Î¡È°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÒÂ¦¤À¤±¤Ë¿Í¤¬½¸Ãæ¤¹¤ì¤ÐÂç½ÂÂÚ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Í¢Á÷¸úÎ¨¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¶áÇ¯¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÎ¾Â¦¤Ë¾è¤ë¤³¤È¡É¡ÈÊâ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤âÊÒÂ¦¶õ¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¡×¤È¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤À¡£²¿¤·¤íÅìµþ¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î±¦Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸å¤í¤«¤é¡Ö¥Á¥Ã¡×¤ÈÀåÂÇ¤Á¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢Á°¤ËÎ©¤ÄÁê¼ê¤ò¤«¤¤ï¤±¡Ê»þ¤Ë¤Ï¶¯°ú¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡Ë¡¢Ã¦ÅÆ¤Î¤´¤È¤¯¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤¬»þ¡¹¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤â¤È¤è¤êËÜÍè¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢µÞ¤°¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¿ô½½Ç¯´Ö¡¢´è¤Ê¤ËÊÒÂ¦¤ò¶õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÃÏÊýÀ¸³è¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¢¤ë·úÊª¤¬»ÔÌò½ê¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î2²Õ½ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»ÔÌò½ê¤Ê¤ÉÌÇÂ¿¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï²°¾åÃó¼Ö¾ì¤«¤éÆþ¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤â¾è¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë¤â¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤È±ï±ó¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¿ô²ó¡¢Åìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿ïÊ¬¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò½ä¤ë¸÷·Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÌÇÂ¿¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤é²þ»¥¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ïº¸Â¦¤À¤±¤ÎÂç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¦Â¦¤òÊâ¤¯¿Í¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢³¬ÃÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î±¦Â¦¤ËÎ©¤Ä¿Í¤â°ÊÁ°¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¥¬¥é¶õ¤¤Î¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥º¥é¥ê¤È¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸Â¦¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤â¡ÖÌÂÏÇ¤Ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð
¡¡¤³¤³¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö±¦Â¦¤òÊâ¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤Þ¤À¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê±¦Â¦¤ÎÀèÆ¬¤Ë»ä¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡£Ã¯¤«¤¬Á°¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº¸Â¦¤Î½ÂÂÚ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÊâ¤¯¤ÈÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é³¬ÃÊ¤òÊâ¤¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º¸Â¦¤Î½ÂÂÚ¤µ¤¨¤Ê¤¯¡¢°ìµ¤¤ËÎ¾Â¦¤ÇÊÂ¤Ù¤Ð³¬ÃÊ¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ì»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÏÀèÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¾ï¤Ë¡Ö¶õµ¤¡×¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¡×¤¬¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤Ê¿Í´Ö¡×¤Î½ç°Ì¤¬¡ÚºÇ¶á¤Þ¤Ç¡Û¡Ú¸½ºß¡Û¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡ÚºÇ¶á¤Þ¤Ç¡Û
1¡§±¦Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
2¡§±¦Â¦¤òÊâ¤¯¿Í
3¡§º¸Â¦¤Ë¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤ÆÊÂ¤Ö¿Í
4¡§³¬ÃÊ¤òÊâ¤¯¿Í
¡Ú¸½ºß¡Û
1¡§±¦Â¦¤òÊâ¤¯¿Í
2¡§±¦Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
3¡§º¸Â¦¤Ë¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤ÆÊÂ¤Ö¿Í
4¡§³¬ÃÊ¤òÊâ¤¯¿Í
¡¡1¤È2¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Þ¥Ê¡¼Àµ¾ï²½¤Ë¤Ï¡¢¡Ú¸½ºß¡Û¤Î2¤È3¤ÎµÕÅ¾¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢º¸Â¦¤ËÎ§µÁ¤ËÊÂ¤Ó½ÂÂÚ¤òºî¤ë¿Í¡×¤³¤½¡¢½ÂÂÚ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î°Õ¼±¤Å¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È±¦Â¦¤ËÎ©¤Ä¿Í¤¬¡ÖµÞ¤°¿Í¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ëÌÂÏÇ¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º¸Â¦¤ËÊÂ¤Ó½ÂÂÚ¤òºî¤ë¿Í¤âÆ±ÍÍ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÎ¾Â¦¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤ËµÞ¤°¿Í¤Ï³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤À¤í¤¦¡£
Ê¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¤·¤Ä¤³¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡¡¤µ¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¾ì¹ç¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ã´³ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²áÅÙ¤ÊÃí°Õ´µ¯¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¡²¬¤Î»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Ï²á¾ê¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Þ¥Ê¡¼·¼È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±¦Â¦¤òÊâ¤¯¿Í¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÂ¦¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±¦Â¦¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÒÂ¦¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡ÖÊÒÂ¦¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ÆóÎó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆóÎó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤´¶¨ÎÏ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¤ë¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¦Â¦¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ö±¦¤ËÆ°¤±¡¢¥ª¥é¡ª¡×¤È¤ä¤ê¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¤Èµ¡³£²»¤¬¤ªÎé¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±¦Â¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤³¤¦Íè¤ë¡£
¡ÖÊâ¤¯¤È´í¸±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊâ¤Â³¤±¤ë¤È¡¢±ä¡¹¤È¡Ö¥¢¥ë¥¯¥È¥¥±¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¢¥ë¥¯¥È¥¥±¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¢¥ë¥¯¥È¥¥±¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¢¥ë¥¯¥È¥¥±¥ó¥Ç¥¹¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¦¥¶¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢º¸Â¦¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤³¤Î°¤É¡¶«´¤ÎÀ¸ÅÌ»ØÆ³Åªµ¡³£²»¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¤ò»ß¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤³¤¦Íè¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥´¥¥ç¥¦¥ê¥ç¥¯¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡×
¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬¤âÅìµþ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÌåÀä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÖÊÒÂ¦¶õ¤±¡×¤Î½¬´·¤â¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±¦Â¦¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´è¤Ê¤Ëº¸Â¦¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤Î±¦Â¦¤òÄÌ¤ë»þ¤Ë¡Ö¥Á¥Ã¡×¤Ê¤ó¤ÆÀåÂÇ¤Á¤ò¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÃæÀî½ß°ìÏº
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô