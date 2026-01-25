「大屈辱だ」「万里の長城が完全に崩壊」日本に決勝で０−４惨敗の中国を韓国メディアが酷評！ラフプレー連発を痛烈批判「実力だけでなくマナーでも敗れた」【U-23アジア杯】
現地１月24日、サウジアラビアで開催されたU-23アジアカップの決勝でU-23中国代表は日本と対戦。ここまで無失点で勝ち上がってきたものの、試合を通して圧倒され、０−４で敗れた。
韓国メディアは、中国の戦いぶりを酷評。『InterFootball』は「万里の長城が完全に崩壊した。日本が中国に完勝」と報じれば、『スポーツ朝鮮』は「大屈辱だ」「中国は史上初の決勝進出に続き、優勝まで狙ったが日本の前では無気力だった」とこき下ろした。
また、同メディアは別の記事で、中国のラフプレーの大差を指摘。「中国がまたカンフーサッカーをした」「実力だけでなくマナーでも負けた」と批判している。
ちなみに韓国は準決勝で日本に０−１で敗れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大関の鮮やかな先制弾＆小倉の圧巻ミドル弾
