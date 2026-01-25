バイエルン伊藤洋輝が今季初ゴール！ブンデス３戦連続スタメン→鮮烈ヘッドで先制弾！ただ…15位にまさかの逆転負けで今季リーグ戦初黒星
現地１月24日に開催されたブンデスリーガ第19節で、伊藤洋輝を擁する首位のバイエルン・ミュンヘンが、15位のアウグスブルクとホームで対戦。先制するも終盤に連続失点し、１−２で逆転負けした。
思わぬ展開となり、今季リーグ戦初黒星を喫したものの、リーグ戦３試合連続で先発した伊藤は、確かな結果を残した。23分、マイケル・オリーセが蹴ったCKに打点の高いヘッドで合わせ、見事に先制点を奪ってみせたのだ。
長期離脱から復帰した26歳の日本代表DFは今季初ゴールで、バイエルン加入以来２年目。昨年２月のフランクフルト戦以来、11か月ぶりの得点となった。
度重なる怪我を乗り越えたサムライが、世界屈指の強豪で輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルン左SB伊藤洋輝が強烈ヘッドで先制ゴール
