中国側の楽観論「日本は終わった」発言が火をつける　U23決勝で“眠れる獅子”は目を覚ますか【U23アジア杯】

日本は中国の堅守を崩せるか。道脇（19番）らFWに期待がかかる(C)Getty Images

「日本はCKでしか点を取れない。選手たちは若くて役に立たない。日本は終わった」

あ、これは眠れる獅子を起こしたかもしれない。やっちまったなぁ、オイ。

準決勝でベトナムに3-0で完勝して気を良くしたのか、中国ポータルサイト『網易』では現地時間1月24日24時にキックオフを迎えるU-23アジアカップ決勝、日本戦について楽観論が出ているようだ。

その主張はよくわかる。確かに決勝ラウンドに入ってからのU-21日本代表は、ヨルダンに1-1でPK戦の末に勝利、韓国に1-0と辛勝に留まっており、大量得点で3連勝したグループステージの勢いは消えた。

原因はやはり、ストライカーが決定機でゴールを奪っていないことだろう。道脇豊、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄ともに、ゴールはグループステージのPK各1点に留まり、流れの中では決めていない。ヨルダン戦ではブライアンが多くの決定機を外し、それは韓国戦でスタメン出場した道脇も同じだった。

日本にとって頼みの綱は佐藤龍之介だが、決勝ラウンドは相手のレベルが上がり、プレッシングやビルドアップなど攻守全体における佐藤の負担が重くなっている。連戦の疲労もあり、そう何度もゴール前に顔を出すのは難しい。

また、決定力という意味では大関友翔にも頼りたいが、彼の場合はボランチに置くには守備の不安が大きい。守りを固めてカウンターを狙う中国に対して、大関を使うかは未知数だ。

となると一層、本職であるストライカーの道脇やブライアンに殊勲のゴールを挙げてほしいところだ。

特に道脇。スタメン出場した韓国戦では能力の一端は感じられた。相手CBが拙い対応をしたとはいえ、永野修都や市原吏音のスルーパスに見事にタイミングを合わせ、何度も背後を取った。191センチの体格に加え、あのスピード。只者ではない。せっかくの決定機でシュートやコントロールはお粗末だったが、動きに期待感はあった。

一方で、ラインの背後を取る動き以外は、ほぼ荒削り。韓国戦では気になるシーンが2つあった。

一つは40分、自陣深い位置からロングカウンターへ行こうとした場面だ。小泉の強い縦パスを佐藤が絶妙な胸トラップで収め、迎撃に出た相手右CBのプレッシャーを受けながら、道脇へつないだ。

この時点で相手左CBに対し、道脇と右サイドハーフの久米遥太が数的優位。逆サイドは石橋が相手SBと1対1になっており、3対2の絶好のロングカウンター機会になっていた。ところが道脇は、佐藤が必死につないだボールを、ワンタッチのトリッキーな軸裏パスで、久米につなぎ損ねて失敗。雑なプレーで、最高のカウンター機会を潰してしまった。

そもそも、相手の左CBは道脇へ寄せていなかった。久米と道脇に対して1対2の数的不利であるため、寄せられないのだ。にもかかわらず、道脇がこれほど慌てたプレー選択をする必要はない。

キープしてドリブルで少し持ち運び、自分にマークを引きつけてから久米を使うか、あるいは相手SBが絞ってきたら石橋を走らせるなど、落ち着いて起点を作ればいい状況だった。雑なワンタッチで失敗、は最低の選択だ。

解説の佐藤寿人さんは「この辺りですよね。道脇のプレー選択は適切だったのか？」と疑問を呈したが、僕も同意見だった。道脇は状況判断ではなく、ノリでプレーして味方を危機に陥らせた、と映った。あるいは認知や左足でのキープに不安があり、あのワンタッチへ至ったのなら向上しなければならない。18歳でベルギー2部のベフェレンへ移籍した大器だが、今季は出場機会がなくアビスパ福岡への加入が発表されている。この韓国戦からは仕上げの育成を必要とする選手という印象をより強くした。