この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AIに関する情報を発信するYouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【【無料でここまでできる】GoogleのAIチャット「Gemini」で使える画像編集や資料作成の裏ワザ10選！【2026年最新】」と題した動画を公開。GoogleのAIチャット「Gemini」に搭載されていながら、あまり知られていない便利な機能を10個紹介した。



動画では、Geminiを無料で利用する方法から、具体的な活用事例までが実演つきで解説されている。特に注目すべき機能として、以下のものを挙げた。



1. テキストや色による直感的な画像編集

Geminiに画像をアップロードし、詳細画面に移行することで、画像内の特定の部分を色で塗ったり、テキストで指示を出したりして直感的に編集できるという。動画では、女性の写真の髪の部分を囲み「髪の毛を赤色に変更」と入力するだけで、自然な赤髪の画像が生成される様子が示された。



2. テキストからのスライド資料生成

「Canvas」という機能を使えば、PDF資料を読み込ませて「この資料に基づいて、スライド資料を作ってください」と指示するだけで、内容を要約したプレゼンテーション資料が自動で生成されると説明。生成された資料はダウンロードできるほか、Googleスライドにエクスポートして再編集することも可能だという。



3. WebサイトやWebアプリの編集

Canvas機能は、Webサイトの生成や編集にも対応していると語られていて、プレビュー画面で修正したい箇所を選択し、「ボタンを黒色に変更」といった指示を与えることで、AIチャットを通じてインタラクティブにコンテンツを修正できるとした。



このほかにも、動画や音声ファイルをアップロードして内容を分析・文字起こしさせる機能や、日本語の絵本を生成する「Storybook」機能など、無料で利用できる多彩な機能が紹介されている。



紹介された機能は、資料作成やクリエイティブな作業を大幅に効率化する可能性を秘めている。Geminiを普段の業務や学習に取り入れ、これらの隠れた便利機能を試してみてはいかがだろうか。