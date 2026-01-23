Image:mi.com

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月23日は、1月22日に発売し、Snapdragon 8 Elite搭載で圧倒的な処理能力を備えたXiaomi（シャオミ）の最新スマートフォン「POCO F8 Pro」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi POCO F8 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 6.59インチ120Hz Hyper RGB有EL（AMOLED）ディスプレイ 6210mAhバッテリー 100Wハイパーチャージ 左右対称ステレオスピーカー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 74,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

Snapdragon 8 Elite搭載で至高のスマホが実現！ 発売直後のXiaomiのハイエンドスマホが17％オフで最安値に

1月22日発売したばかり！ Snapdragon 8 Elite搭載の圧倒的パフォーマンスと、シリーズ初の「Sound by Bose」を採用したXiaomi（シャオミ）の最新スマートフォン「POCO F8 Pro」が、現在、Amazonで17％オフと最安値に！

3nm製造プロセスとOryon CPUによるSnapdragon 8 Eliteを搭載。Oryon CPUにより、高負荷なゲームやマルチタスクでも高く安定したフレームレートを維持します。1％低フレームレート指標を改善し、負荷が集中するシーンでも操作性は極めて滑らか。

3DトリプルレイヤーIceLoop構造のLiquidCoolテクノロジーで、コンパクトな本体でも効率的な放熱を実現しています。

6.59インチ有機ELとSound by Boseが生む没入体験

ディスプレイは、6.59インチ・120Hz対応Hyper RGB有機EL（AMOLED）を採用。3500nitsの超高輝度に加え、前世代比で消費電力を22.3％削減しています。

下部ベゼルは1.68mm、4辺ほぼ均一な極細ベゼル設計により、映像への没入感も秀逸です。オーディオ面では、Bose監修の共同チューニング「Sound by Bose」を搭載。豊かな低音と明瞭なボーカル表現で、モバイルとは思えない音場を実現します。

6210mAhバッテリーと100Wハイパーチャージにより、高次元で性能・体験・持続力の三拍子が揃った一台ですよ。

Xiaomi POCO F8 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite搭載 6.59インチ120Hz Hyper RGB有EL（AMOLED）ディスプレイ 6210mAhバッテリー 100Wハイパーチャージ 左右対称ステレオスピーカー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 74,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年1月23日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp