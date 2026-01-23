2月4日は風疹の日！　風疹ってどんな病気？　予防法は？　まんがでチェック【おしえて！トリートマン】

子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！ トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。

みなさん、こんにちは！ 2月4日は「風疹（ふうしん）の日」ということをご存じですか？ 「2（ふう）4（しん）」の語呂合わせから、風疹の啓発のために制定されました。 かつては数年おきに大きな流行がみられた風疹。最近は落ち着いているとはいえ、油断は大敵です。大切な家族や、これから生まれてくる赤ちゃんを守るために、風疹の正しい知識と予防法をおさらいしましょう！

風疹は、発疹やリンパの腫れが出るウイルス性の病気

風疹は「風疹ウイルス」が、せきやくしゃみの飛沫によって広がることで感染します。通常2〜3週間の潜伏期間を経て、発熱、発疹、リンパ節の腫れといった症状が現れます。

特徴的なのは、顔や耳の後ろから始まり、1〜2日で全身に広がる淡いピンク色の小さな斑点。これらは通常3日ほどできれいに消えるため、「三日はしか」とも呼ばれています。また、耳の後ろや首、後頭部などのリンパ節が腫れ、痛みを伴うことも。

2019年には大きな流行がありましたが、現在は大規模な流行は落ち着いていますが、年によっては散発的な報告があり、油断はできません。症状が軽い場合は感染に気づかずに周囲へ広めてしまうケースもあるため、注意が必要です。

子どもを守る！ 予防には、MRワクチンの2回接種を

風疹を防ぐ唯一にして最大の武器は、麻疹風疹混合ワクチン（MRワクチン）の接種です。子どもの定期接種では、計2回のチャンスがあります。

1回目： 1歳（2歳の誕生日の前日まで）2回目： 小学校入学前の1年間（年長さんの時期）

昨年はワクチンの供給が不安定な時期もありましたが、現在は解消されつつあります。「接種時期を逃してしまった……」というかたも、自治体によっては期間を過ぎても公費（無料）で受けられる場合があります。まずはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。公費期間を過ぎても接種してほしいワクチンです。

最近は、風疹よりも症状が重くなりやすい「麻疹（はしか）」の報告も散見されます。MRワクチンはこの両方を同時に予防できるため、忘れずに受けることが重要です。

親世代も他人事じゃない！大人もワクチン接種が大切

じつは、風疹でもっとも気をつけなければならないのが、妊娠中の女性への感染です。妊娠初期に感染すると、生まれてくる赤ちゃんの目や心臓、耳に障害が出る「先天性風疹症候群」を引き起こす可能性があります。

特に、昭和37年〜54年生まれの男性は、過去に公的な予防接種制度がなかったため、抗体を持っていない人が多く、感染報告の中心となっています。

パパ・同居家族のかたへ： 妊婦さんを守るため、まずは自分が2回接種しているか母子手帳等で確認を。自治体によっては、無料クーポン券を配布して抗体検査や予防接種を推奨しています。妊娠を希望する女性へ： 妊娠中はワクチン（生ワクチン）を打つことができません。必ず妊娠前に接種をすませましょう。なお、接種後は、少なくとも2カ月間は妊娠を避けるようにしましょう。妊婦さんへ： 健診で抗体がないとわかった場合は、出産後に忘れずに予防接種を受け、次の妊娠に備えましょう。

社会全体で免疫を保つことが、妊婦さんと赤ちゃんを守ることにつながります。自分と大切な人を守るために、みんなで免疫のバリアを作っていきましょうね！