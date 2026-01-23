2月4日は風疹の日！ 風疹ってどんな病気？ 予防法は？ まんがでチェック【おしえて！トリートマン】
子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！ トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。
みなさん、こんにちは！ 2月4日は「風疹（ふうしん）の日」ということをご存じですか？ 「2（ふう）4（しん）」の語呂合わせから、風疹の啓発のために制定されました。 かつては数年おきに大きな流行がみられた風疹。最近は落ち着いているとはいえ、油断は大敵です。大切な家族や、これから生まれてくる赤ちゃんを守るために、風疹の正しい知識と予防法をおさらいしましょう！
風疹は、発疹やリンパの腫れが出るウイルス性の病気
風疹は「風疹ウイルス」が、せきやくしゃみの飛沫によって広がることで感染します。通常2〜3週間の潜伏期間を経て、発熱、発疹、リンパ節の腫れといった症状が現れます。
特徴的なのは、顔や耳の後ろから始まり、1〜2日で全身に広がる淡いピンク色の小さな斑点。これらは通常3日ほどできれいに消えるため、「三日はしか」とも呼ばれています。また、耳の後ろや首、後頭部などのリンパ節が腫れ、痛みを伴うことも。
2019年には大きな流行がありましたが、現在は大規模な流行は落ち着いていますが、年によっては散発的な報告があり、油断はできません。症状が軽い場合は感染に気づかずに周囲へ広めてしまうケースもあるため、注意が必要です。
子どもを守る！ 予防には、MRワクチンの2回接種を
風疹を防ぐ唯一にして最大の武器は、麻疹風疹混合ワクチン（MRワクチン）の接種です。子どもの定期接種では、計2回のチャンスがあります。1回目： 1歳（2歳の誕生日の前日まで）2回目： 小学校入学前の1年間（年長さんの時期）
昨年はワクチンの供給が不安定な時期もありましたが、現在は解消されつつあります。「接種時期を逃してしまった……」というかたも、自治体によっては期間を過ぎても公費（無料）で受けられる場合があります。まずはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。公費期間を過ぎても接種してほしいワクチンです。
最近は、風疹よりも症状が重くなりやすい「麻疹（はしか）」の報告も散見されます。MRワクチンはこの両方を同時に予防できるため、忘れずに受けることが重要です。
親世代も他人事じゃない！大人もワクチン接種が大切
じつは、風疹でもっとも気をつけなければならないのが、妊娠中の女性への感染です。妊娠初期に感染すると、生まれてくる赤ちゃんの目や心臓、耳に障害が出る「先天性風疹症候群」を引き起こす可能性があります。
特に、昭和37年〜54年生まれの男性は、過去に公的な予防接種制度がなかったため、抗体を持っていない人が多く、感染報告の中心となっています。パパ・同居家族のかたへ： 妊婦さんを守るため、まずは自分が2回接種しているか母子手帳等で確認を。自治体によっては、無料クーポン券を配布して抗体検査や予防接種を推奨しています。妊娠を希望する女性へ： 妊娠中はワクチン（生ワクチン）を打つことができません。必ず妊娠前に接種をすませましょう。なお、接種後は、少なくとも2カ月間は妊娠を避けるようにしましょう。妊婦さんへ： 健診で抗体がないとわかった場合は、出産後に忘れずに予防接種を受け、次の妊娠に備えましょう。
社会全体で免疫を保つことが、妊婦さんと赤ちゃんを守ることにつながります。自分と大切な人を守るために、みんなで免疫のバリアを作っていきましょうね！
小児科医・医学博士、保育士。 順天堂大学医学部卒業、同大学大学院 小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。 現在2児の母。アメリカにて子育てを経験。「育児は楽に楽しく安全に」をモットーに、年間のべ1万人の子どもを診察しながら、子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。
https://noriko-kudo.com/
作／（キモト）
准看護師免許を持つ漫画家。「子どもたちに健康と元気を届けたい」という思いで、子どもがかかりやすい病気や、体のことについてユーモラスなキャラクターで紹介している。「親子で一緒に学んで、病気に負けない強い体づくりを日頃から心がけてほしい」。
公式サイト：「なおせ！トリートマン」
YouTube：「なおせ！トリートマンチャンネル」