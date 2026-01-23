この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で動画を公開。今週末にかけて日本付近に流れ込む強い寒気の影響で、日本海側を中心に警報級の大雪となるおそれがあると解説した。



松浦氏によると、今回の寒気は2つのピークがあり、今週末にやってくるのは「第2波」にあたる。特に24日から25日にかけて上空の気圧の谷が通過することで雪雲が発達しやすく、大雪のピークになるという。すでに日本海側では断続的に雪が降っているが、週末はさらに雪の降り方が強まる見込みだ。



特に警戒が必要なのが北陸地方で、24日の朝6時までの24時間で最大80センチの降雪が予想されている。松浦氏は、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）上で低気圧が発生することで「平地でも大雪となる所が出てきそう」と指摘した。東北や東海地方でも60センチ、近畿地方で40センチと、広い範囲でまとまった雪が予測されている。



また、これまでは北寄りの風だったため影響が少なかった西日本でも、週末は風向きが西寄りに変わることで状況が一変するという。九州や四国の山地でも雪雲が流れ込みやすくなり、九州北部で20センチ、四国で15センチの積雪が予想されている。普段雪に慣れていない地域でも、峠道などでの車の運転には十分な注意が必要だ。



気象庁も各地に大雪に関する情報を発表しており、青森県や新潟県、福井県、岐阜県などでは警報級の大雪となる可能性が「高い」とされている。大雪のピークは25日にかけて続く見込みで、松浦氏は最新の気象情報を確認し、交通障害などへの厳重な警戒を呼びかけた。