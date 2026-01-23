19サイトの履歴を一括管理！パオ・アット・オフィス「KaimonoToExcel 12.0」

パオ・アット・オフィスは、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど19のネットショップやオークションサイトの購入履歴を一括集計し、Excel出力できるアプリケーション「KaimonoToExcel 12.0」を、2026年1月23日(金)にリリースしました。

確定申告や経費精算の時期に頭を悩ませる「購入履歴の確認」や「仕訳作業」。

このソフトは、煩雑なネットショッピングの履歴管理を一元化し、事務処理時間を大幅に短縮する強力なツールとして進化を遂げています。

リリース日：2026年1月23日(金)

製品価格：7,700円(税込)

年間利用料：3,300円(税込) ※購入1年後以降

対応OS：Windows 7 以降

販売元：パオ・アット・オフィス

「KaimonoToExcel」は、複数のネットショップやフリマアプリで購入した商品の履歴を自動で取得し、Excel形式で出力できるWindows用アプリケーションです。

「商品名」「金額」はもちろん、「決済に使用したクレジットカード」「ポイント利用額」「クーポン割引」「送料」など、経理処理に不可欠な詳細情報まで網羅してリスト化します。

手作業で1件ずつ確認して転記していた手間を解消し、正確かつスピーディーな帳票作成をサポートします。

バージョン12.0の主な進化点

最新となるバージョン12.0では、ユーザーからの要望が多かった機能改善や、各サイトの仕様変更への対応が行われています。

特に「Amazonビジネス」においては、これまで直近3か月分しか取得できない制限がありましたが、全期間の購入履歴取得が可能となり、法人利用での利便性が飛躍的に向上しました。

また、2025年11月に実施された「ヤフオク!」の大幅リニューアルや、サイト構成が変更された「au PAY マーケット」にも完全対応。

取得ロジックを一から見直すことで、落札履歴や購入履歴を安定して取得できる環境を整えています。

頻繁な仕様変更にも迅速に対応

ネットショップ各社は頻繁にサイト構造を変更するため、こうした取得ツールは常に動作しなくなるリスクを抱えています。

しかし、パオ・アット・オフィスでは変更を検知次第、通常1〜2週間以内にアップデートを提供する体制を確立。

特に確定申告シーズン前の11月から1月にかけては集中的に対応を行い、ユーザーが必要な時に確実に使える状態を維持し続けています。

この9年間にわたる継続的なサポート体制が、多くの個人事業主や経理担当者、せどり事業者から支持される理由となっています。

対応サイト一覧（全19サイト）

このソフトひとつで、以下の主要なECサイト・オークション・フリマサイトを網羅できます。

・Amazon(Business含む)

・ヤフオク!

・Yahoo!ショッピング

・楽天市場

・ビックカメラ.com

・ヨドバシ.com

・dショッピング

・サンプル百貨店(dショッピング経由含む)

・au PAY マーケット

・ポンパレモール

・Qoo10

・NTT-X Store

・くまポン

・メルカリ

・ひかりTVショッピング

・モノタロウ

・ラクマ

・タワーレコード

利用方法の動画解説はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=kFukV_iv0dk

「会社の経費か個人の買い物か」「どのカードで決済したか」といった不明点を解消し、確定申告の負担を劇的に軽減してくれる「KaimonoToExcel」。

試用版も用意されており、導入前に動作を確認することが可能です。

