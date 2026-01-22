AirTagサイズにカメラやマイク!? AppleがAIピンを開発中との噂
なんだその謎デバイス!?
Apple（アップル）はAI開発で遅れを取っている。と、前々から言われていました。まぁ、ここに関しては事実で、Appleとしては高いセキュリティと利便性との両方を考慮して、堅実に開発を進めていたと分析されています。
しかし、AIに対するアプローチ、付き合い方は多角的な戦略を検討しているようで、ちょっと面白いニュースが飛び込んできました。
The Informationが伝えるところによると、AppleはAirTagほどのサイズの「ウェアラブルAIピン」を開発中とのこと。まさかのAIハードウェアです。
小さくても機能もりもり？ デュアルカメラでどんなことを？
このAIピンは、アルミニウムとガラスで構成される薄く平らな円盤状。
前面に写真や動画を撮影するための標準レンズと広角レンズの2つのレンズが配置され、3つのマイクで周囲や自分の声を収集、スピーカーで音声の再生もできるとのこと。
また、再生端には物理的な操作ボタンが付いていて、Apple Watchと同じくワイヤレスで充電するタイプのようです。うーん、結構具体的な情報ですね、こりゃ。
して、このAIピンがどう活躍するか？
ここに関してはまだ想像の域を出ませんが、iOS 27で導入されるSiriチャットボットの実行できるのでは？とも予想されています。たとえば、「この建物なに？」聞けば、AIピンのカメラで認識して音声で回答を返してくれる…とか？
2027年にリリース予定。しかし頓挫もありうる
The Informationは、早ければ2027年にリリースされる可能性があるとしつつも、まだ開発初期段階なので中止される可能性もあるとのこと。
スマホを取り出さずAIが操れるのは確かに便利でしょうし、個人的にはメガネは自分の好きなものを着けたいので（ド近眼ですし）、AIスマートグラスよりはAIピンの方が着けやすいので応援したい気分。
ただ、世の中が飛びつくか？は正直謎です。AIピン自体のがなんかあまり盛り上がっていない気がしているので…。
