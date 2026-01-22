¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥µ¥É¤ËÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÇ®»ëÀþ¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬MF¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É¡£¥é¡¦¥Þ¥·¥¢½Ð¿È¤Î22ºÐ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤«¤é½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ïºòµ¨¤ËÈæ¤Ù½ÐÈÖ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥µ¥É¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØMARCA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤ò¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËÊü½Ð¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Èà¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥«¥µ¥É¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥µ¥É¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤«¤é¤Î´Ø¿´¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£µ¨¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡¢¥Ú¥É¥ê¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¤¥«¥µ¥É¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£