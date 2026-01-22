¸Å¤¤¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤ò¤Þ¤¿³Ú¤·¤á¤ë¡£RCA¢ªHDMIÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡¼
ÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥¤¥í¥¤¥í½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£
ÀÎ¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤Ï¡¢ÀÖ¡¦Çò¡¦²«¿§¤ÎRCAÃ¼»Ò¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈÊý¼°¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£2012Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬ÃÏ¥Ç¥¸¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤ÆHD±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ²¡¤·Æþ¤ì¤ÇÌ²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¡´ï¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÀÎ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÎáÏÂ¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï
º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÏHDMI¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¡¦Çò¡¦²«¿§¤Î3ËÜ¤ÎÃ¼»Ò¤òÁÞ¤¹¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡£¤À¤±¤É¥µ¥ó¥³¡¼¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤òHDMI¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢²û¥²¡¼¤ä»×¤¤½Ð¤Î¥Ó¥Ç¥ªÏ¿²è¤â¸½Âå¤Î¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤òÃæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤ËÃ¼»Ò°ã¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë·Ò¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£HDMI¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ò³ú¤Þ¤»¤Æ²ò·è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/7nbyR8jSNI pic.twitter.com/dM73kh1xsS- ¥µ¥ó¥³¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û (@thanko_web) January 21, 2026
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤äÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤ÏÉ¬Í×¥Ê¥·¡£µëÅÅ¤Ë¤ÏUSB-A to microB¤òÍÑ¤¤¡¢½ÐÎÏ²òÁüÅÙ¤Ï720p/1080p¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥¢¥Ê¥í¥°Ã¼»ÒÈóÅëºÜ¤ÎºÇ¿·¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡¢PCÍÑ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤â±ýÇ¯±ÇÁüµ¡´ï¤òÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Æ¡¼¥×¤ÎÎô²½Á°¤Ë±ÇÁü¤òµß¤ï¤Í¤Ð
¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¸Å¤¤¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î±ÇÁü¤ò¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë½ÐÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥×¤Î¼÷Ì¿¤ÏÌó20¡Á30Ç¯¡£¸Å¤¤¥Æ¡¼¥×¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬ºÆÀ¸¡¦»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¤Ï¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Î2025Ç¯ÌäÂê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝÂ¸¤·¤¿¤¤±ÇÁü¤Ïº£¥¹¥°¤Ë¤Ç¤â¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤¬µÈÆü¤Ç¤¹¡£5,980±ß¤Ç¥Ý¥Á¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Source: X, THANKO
Reference: Wikipedia