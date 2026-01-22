Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö¤¬£±¤«·î°Ê¾å¶õÀÊ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸åÇ¤¸õÊä¤ÎÆ±°Õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À
¡¡¡ÚËÌµþ¡áµÈ±Ê°¡´õ»Ò¡ÛÃæ¹ñ¡¦½Å·Ä¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¥È¥Ã¥×¤ÎÁíÎÎ»ö¥Ý¥¹¥È¤¬¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬£²£²Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸åÇ¤¸õÊä¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±°Õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½Å·ÄÁíÎÎ»ö¤ÏºòÇ¯£±£²·î£µÆü¡¢¹âÅÄ¿¿Íý»á¤¬ßÄÍÛÁíÎÎ»ö¤ËÅ¾½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¶õÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï¥×¥í¥»¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ´ØÏ¢¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ÆÂÐÆü°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸åÇ¤¸õÊä¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½Å·ÄÁíÎÎ»ö¥Ý¥¹¥È¤¬¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁíÎÎ»öÉÔºßÃæ¤â¡¢Ë®¿ÍÊÝ¸î¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£