自分好みのGoogle Pixelスマホ用ケースがいまいち見つからなくて…という方に朗報です。

RHINOSHIELDのSolidSuitシリーズは、約1000種類のデザインからカスタマイズすることが可能。それでいて、3.5mの高さから落としてもスマホを保護してくれるタフなやつ！

Google Pixel 5以降の全機種に対応しています。

ミルスペック超えの耐衝撃性

SolidSuitシリーズに使われているのは、ShockSpread ECOという独自に開発されたTPE素材。

素材の表面に微細な凹凸があり、触れるとちょっとした摩擦が生じて指先にきしむ感覚を与えてくれます。この絶妙なテクスチャーが、グリップ力と防汚性を向上させているんですね。

また、内部はハニカム構造で、これにより保護力が前モデルと比較すると10%向上したとのこと。重量は37gで、Googleの純正ケースとほぼ変わりません。

筆者が使ってみた Pixel 7用のSolidSuitケースは、MagSafeにも対応しています。

サステナビリティも実現

もうひとつ、RHINOSHIELDのスマホケースをおすすめしたい理由は単一素材へのこだわりです。

単一素材ということは、100%リサイクルできるということ。二酸化炭素排出量を削減しますし、新しいケースに生まれ変わるたびに循環型経済に寄与します。

RHINOSHIELD社では自社製品を回収するリサイクルプログラムも実施しています。

デザインをカスタマイズできる

さらに、オンラインショップのデザインスタジオでは、多岐にわたるデザインテーマから好みのものを選べる仕組みに。

Google Pixelスマホ用のケースってiPhoneに比べると選択肢が限られているし、ストイックなデザインが多いんだよな…と筆者も少々残念に思っていたんですよね。

RHINOSHIELDでは、ゴッホの名作、癒しの風景、アニメキャラクター、ちゃめっ気たっぷりなイラストやパンチの効いたグラフィックスなどなど、あらゆる個性に寄り添うデザインが用意されています。

いまRHINOSHIELDがフランスで流行っているのも、なんだか納得できますね。

それでもまだ自分の求めているデザインが見つからなければ、ゼロからカスタマイズすることも可能です。

ケースを選択して、お好きな背景または画像を選択し、お気に入りのスタンプを貼れば、世界に一つだけのケースが完成しちゃいます。

毎日の生活に欠かせないものだから、やっぱり自分らしいスマホケースを持ち歩きたいですよね。

でも落下のリスクから守ってくれる耐衝撃性も捨てられない…という方に、RHINOSHIELDはピッタリだと思います。

Source: RHINOSHIELD

