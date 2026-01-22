元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が22日までにインスタグラムのストーリーズを更新。母親としての切実な思いを投稿し、反響を呼んでいる。

「母親だから ちゃんとしなきゃいけないとかそんなルールない 人間だからな」と切り出し、「なんかー もう朝から弁当朝飯作って片付けてまた朝昼の人に作ってまた片付けて車運転してー 夕方また帰ってきて洗って 洗ったと想ったらまた作って、食べたと思ったらまたはい洗い物一片付けー」と家事に奮闘する1日の様子を記述。「ってなんかまじ いやになった!」と投げ出し、「別に今すぐキッチン綺麗にしなくていいや!やめたやめたやーめた! 綺麗にしなきゃって思いにくるしむのやーめたーこだわんない だりぃ! 食べっぱなしにしますー私 誰かやって そーゆー日があって良い。 だってだりぃもんまじ」とつづった。

その後の投稿では「おー！いいよ良い調子 みんなもグチればいい DMグチ祭りだな」と賛同コメントが多数寄せられている様子を明かし、「なんかわかんないけどムカついてくるよね！笑 なんでこんな毎日作って片して家事洗濯とかスーパーに買い出ししてとかあたりまえのことにむかついてくるよね」と代弁。「まじあたりまえの日々に感謝とかわかるんだけど そう思いますよベースはね？ でもずっと365日そんな感謝してねぇぞ！笑 綺麗事でしかない む！り！ ふつうにだるいもんはだるい！笑」とぶっちゃけた。

木下はその後も“グチ投稿”を続け、「みんなもすっっごい まじえ？？何百件？すごいよDM！止まんない止まんないみんなから！笑」と反響の大きさに驚き。「吐き出してよ！ゆきなのとこでいいから！」とうながすとともに、「あと私 ちょうど今パートナーにもイラつかされてるから荒れ狂ってる 今日満月なの？wwwwww」とユーモアも交えてつづった。