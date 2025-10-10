元タレントの木下優樹菜さんが2025年10月10日にインスタグラムで、長女の芸能界入りを否定した。「誰がどこでいつ言ったのかな？」木下さんはインスタグラムのストーリーズに「なんかDMきてたんだけど」「えっ？私が長女の芸能界入りを狙ってる？？？」と、13歳の長女の芸能界入りに関する質問が届いたことを明かした。疑問に木下さんは「誰がどこでいつ言ったのかな？」としつつ、「本人全くそんな意思なくて」と否定した。さら