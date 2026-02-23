元タレントの木下優樹菜さん（38）が23日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。木下さんは「先日のさくっと三浦へ」とつづり、男性と小旅行を楽しむ2ショットを投稿。ファンからは「ねぇ待って可愛すぎる」「幸せそう」「ほんとユキナちゃん変わらないねーちゃんと歳取ってる？」「ちょっと待ってかわいすぎないですか？？？優樹菜ちゃんが幸せそうで幸せー」などの声が寄せられた。木下さ