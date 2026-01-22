「れいわ新選組」代表の山本太郎参院議員が、突然、健康上の問題を理由に議員辞職すると党の公式YouTubeで発表した。一方「デイリー新潮」の取材で、山本氏が、冒頭解散報道が飛び交う最中の１月中旬、スリランカにサーフィン目的で滞在していたことがわかった。解散が確定的になるまで現地に滞在していたという。21日午後５時から行われた山本氏の記者会見で直接、聞いてみたがーー。

ネット上では「雲隠れしている」と騒がれていた

１月21日午後1時過ぎ、党の公式チャンネルに登場した山本氏は神妙な面持ちで次のように語った。

「私、山本太郎は本日参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。健康上の問題です。端的に言うと、多発性骨髄腫、血液のガン、その一歩手前にいます」

病気は昨秋、人間ドッグを受けた際に発覚したという。議員辞職後は病気に治療に専念するため「無期限の活動休止」に入るとしたが、れいわ新選組の代表は降りず、現在共同代表を務める大石晃子、櫛渕万里両氏に代表業務を任せつつ「業務量をさらに大幅に減らして関わっていく」と語った。

今年に入ってから一部ネット上では、山本氏が全く姿を現さないことを受けて“雲隠れか”と騒がれていた。

1月11日のNHK日曜討論には12党中11党のトップが出揃う中、れいわだけナンバー2の櫛渕万里共同代表が出演。れいわ所属の多ケ谷亮衆院議員が1月上旬、超党派議員団としてイスラエルを訪問したことが党内で問題視され、離党する騒ぎが起きている最中もコメントを出さなかった。

支援者が不安を募らせるなか、山本氏のXは12月26日から20日近く動きがなく、1月14日、高市首相が自民党の鈴木幹事長や維新の会の吉村代表などと官邸で面会して冒頭解散の意向を伝えたと報じられた段階になってようやく更新。

〈物価高と倒産のさなか、国民生活を無視して解散をやらかすバカどもを日本から叩き出そう。消費税は廃止だ〉

こう一言ポストしてから再び沈黙していた。

解散が確定してからようやく帰国？

今年に入り、山本氏が公に姿を見せたのは18日になってからだ。大阪市内で行われた大石晃子共同代表が主宰する政治スクールにゲスト講師として登場。大石氏から「Xでさまざまな山本太郎ロスが生じていまして、何をやってるんや、（多ケ谷が離党した）騒動にノーコメントか、と言われているが」と向けられると、「本年もよろしくお願いします」と元気な口調で挨拶したのち、こう訴えていた。

「すべての場面に私は出ていきません。一体何をしているんだということですけど、ゆっくりしながらさまざまな党内のことをやることは多い。もう選挙ですから。本当にひどいですよね」

その2日後、突然、病気療養を理由に議員辞職すると発表したのである。

病気の話は一旦脇におく。デイリー新潮は、山本氏が雲隠れしていたとされる期間に海外に渡航していたという情報をキャッチした。山本氏は1月10日頃、日本から飛行機で10時間以上かかる南アジアの島国・スリランカに滞在していたのだ。目的は、

「知人らと趣味のサーフィンを楽しむためでした。日本だと周囲の目もあって心ゆくまで楽しめないのでしょう。完全なお忍び旅行だったと聞いています」（永田町関係者）

もちろん国会議員にも趣味を楽しみ英気を養う時間が必要だろう。問題視すべきは山本氏がスリランカに滞在していた期間である。10日はまさに読売新聞が「高市首相が通常国会冒頭で解散を検討」と報道した直後だ。次第に事実確認が取れ、14日にはとうとう高市首相が記者団の前で認めるに至った。

「その段階になってようやく帰国したと聞いています」（同）

元妻はプロサーファー

山本氏はサーフィン好きで知られる。俳優時代の2009年には“天国に一番近い島”ニューカレドニアに「ビッグウェーブを探しに行く」企画の紀行番組に出演。12年に結婚してすぐに別れた当時19歳の元妻はプロサーファーだった。

「れいわ新撰組」立ち上げ前年の2018年、ベルギー人監督が撮った、山本氏を主役としたドキュメンタリー映画『BEYOND THE WAVES』の冒頭は、海を一心に見つめる山本氏のこんな独白で始まる。

〈16歳からのめり込んでいた俳優の仕事よりも、波に乗ることに夢中になり、勝手気ままに生きていた。今の僕は俳優はやっていない。今の僕は波乗りもほとんどやっていない。海が新たに僕に運んでくれたフィーリング。海が僕に与えてくれた新しい役…〉

波を愛してやまない男が、休みを調整し、はるばるスリランカまでやってきて解散報道を目にした時の心中は察するにあまりある。しかし、降って湧いた解散報道や党内から離党者が出るトラブルが起きる最中、揺れる支援者の気持ちを考えれば、すぐにでも予定を切り上げて帰国するべきだったのではないか。

19日に質問状を送り2日経っても返事がないので、議員辞職表明後、21日午後5時から赤坂で行われた記者会見で直接聞いた。

「プライバシーだから答える義務はない」

――解散報道が出回っている中、スリランカに渡航していたことは事実ですか。

「ありがとうございます。年明けからどうしていたんですか、海外渡航していたんですかというお尋ねだと思いますが、国会は会期中でなければ海外渡航に関して何かしら届をする必要はありません。それのみならず、その渡航が政党活動を含んでいないならば、これは全く私的な旅になります。その旅についてどこで何をしていたのかとお聞きになりたいということですか？ ごめんなさい、それは私のプライバシーだから報告する義務はないんですね。プライベートに関して知らせる必要はありません」

――解散が確定視されていく中でも、サーフィンをするため仲間とスリランカに滞在中していたと聞いていますが…。

「ちょっと待ってください、今の話聞いていましたかね。どこに行ったか、何をしていたか、それを報告する義務はありません。なぜならば国会も開いていませんし、私の全くプライベートな旅について答える義務はないです。国会議員だから（義務が）あると思ったら大間違いです。国会会期中に愛人を連れて行っていたような人もいますし、国会閉会中に党の考え方と違う政治活動を海外でやった人たちもいる。そういうのは論外です。私の場合は、年明けに自分がどういうことをしていたかについてわざわざ公表する義務はございません。言う必要はありません、以上です」

記者は国会閉会中に休みを取ってサーフィンをしていたことの是非を問うたわけではない。想定外だった解散報道が飛び出した以上、党としてはすぐさま戦闘体制を整えなければならない状況にあったはずだ。さらには党内から離党者が出るようなトラブルも発生していた。支援者や候補者の気持ちに配慮すれば、すぐに帰国すべきだったのではないかと問うたつもりである。

闘病を理由に任期半ばで議員辞職せざる得なくなったことは断腸の思いだったであろう。一方、スリランカでの休暇について、あくまでも「プライベートだから答える義務がない」と言い放った山本氏の姿は候補者や支援者にどう映ったであろうか。

デイリー新潮編集部