実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が21日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、高級車の残価設定型クレジット（残クレ）問題について言及する場面があった。

番組では、現在話題となっている高級車の“残クレ”について特集。残クレとは、車両価格から予測下取り価格（残価）を、差し引いた金額を分割で支払うというもの。

たとえば車両価格500万円の場合、通常ローン（5年・金利6％）だと月々の支払い額は約9万6000円だが、残クレだと残価250万として（5年・金利5.2％）月々の支払い額が約5万9000円となる。契約満了時は新車に買い替え、または車を返却、残価を支払って車を引き取ることもできる。ただ、走行距離の制限超過や、汚れや傷によって追加の支払いを求められるケースもあるという。

この件について、ひろゆき氏は「毎回レンタカーやカーシェアリングを使う人もいるし。残クレで車庫に置いといて好きなときに使う人もいて。なにが問題なのか全く分からないんですよね」といい「レンタカーでアルファード借りる人に文句言う人なんて、全くいないじゃないですか。なんで残クレだと文句言うのかなって」と私見を展開していた。