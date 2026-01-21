「陳列が得意な新人ちゃんが入社したので陳列をしてもらいました、めっっっちゃくちゃ綺麗」



【アフター写真】商品を並べ替えた棚は…

昭和22（1947）年の創業以来、家庭用キッチン用品を中心に幅広いホーロー製品を製造している「富士ホーロー」（本社：東京）がXに投稿。 そのビフォーアフターの画像が話題になっています。



「全然違いますね」

「同じものもより素敵に見えるなんて…不思議です」

「センスの塊」

「素晴らしい新人ちゃん」

「並べ方でここまで変わるなんて驚き」



陳列のセンスに感心の声がたくさんあがりました。また「新人さんの得意な事を発揮する場作っててそれもすごい」と、メーカーの人員配置の素晴らしさにも称賛の声が寄せられました。



富士ホーローの担当者と、新人の方にも陳列のポイントについて、お話をお聞きしました。



「お願いして正解でした」

――今回の陳列棚はどこにあるものでしょうか？ また、お願いした経緯は？



「今回、お願いした陳列棚は、東京本社のショールームにあり、商談のお客様専用となっております。



前職が小売業だったそうで、陳列も業務の一環として携わっていたことを把握しておりました。そこで、ショールームに一緒にいた際に『陳列してみたいです』と言っていたので、ぜひ！と思いお願いしました」



――実際にお任せしていかがでしたか？



「同じ商品でも見せ方でこんなにも変わるんだなと感動しました。デザインのポイントをどう見せるかとか分かっていてすごいなと…。お願いして正解でした。こっそり技を参考にしていきたいと思います」



――続いて新人さんにお伺いします。デザインなどの勉強を？



「いえ、前職での経験があるだけで、特別な勉強などはしておりません。ディスプレイも独学です」



――陳列のコツなどあれば教えてください



「お客様にとって手に取りやすく戻しやすい置き方が陳列としては乱れにくくなるため、その点は意識しています。今回はショールームということで、手に取らなくても見るだけで商品の特徴が伝わる置き方を工夫しました」



――今回、称賛の声が多かったですが、反応に対しては？



「いままでの経験を現職にも活かすことができたことは光栄で、まだ入社して間もない立場にもかかわらず仕事を任せていただけたことを有難く思います」



◇ ◇



富士ホーローでは、毎日の台所仕事を楽しくする、使い勝手の良い道具を作り続けています。今回、ショールームで展示されている商品は、百貨店・ロフト・ハンズ・212 KITCHEN STOREなどで販売中（在庫については各店舗でご確認を）。公式Xでは、新商品や便利な使い方など幅広いホーローの魅力を発信中。ぜひチェックしてみてください。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・福尾 こずえ）