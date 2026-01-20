【CCさくら】ロケットビート モチーフ柄リュックの受注を開始！
通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』の商品の受注が開始された。
『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。 単行本は全12巻（新書版）、再編成されたなかよし60周年記念版は全9巻（B6）にて刊行。 1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。
連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章『カードキャプターさくら クリアカード編』がスタート。2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。そして連載7年半を経て、ついにクリアカード編が全80話で完結。 最終16巻（通常版・特装版）＆豪華完結記念刊行物がさくらちゃんのお誕生日である4月1日（2024年）に発売された。世界中で、世代を超えて愛される国民的作品！ 関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2200万部を突破している。
今回紹介するアイテムは、木之本桜がオープニングで着用していたロケットビートのコスチュームをイメージしたモチーフを、ホワイトの生地に散りばめたデザインに仕上げている。
広めのマチで収納力に優れており、外側のジッパー式ポケットは小物の収納に最適。
イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンで活用できるアイテムだ。
（C）CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
