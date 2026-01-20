令和らしからぬアナログさ、だがそれがイイ。

受験生が追い込みをしているであろうこの時期、ブ厚い参考書や問題集は開いたままにしにくく不便ですよね。ページごとに手のひらをググっと押し付けて、開きグセをつけるのは面倒ですよね。

受験生の強い味方

キングジムから折りたたみブッククリップ「ツイップ」という、ちょっと面白いアイテムがお目見えしました。

一直線に開いたら、クリップで本の左右両端を挟めばOK。見たいページを開いたままで、ページめくりは紙1枚分の隙間だけクリップを浮かせればいいので簡単です。

細かい配慮がギミックに見え隠れ

開いた「ツイップ」は伸縮ができ、A6〜B5サイズに対応します。また高さ分だけ本が持ち上がり、少し斜めになるので読みやすくなるメリットも。

Image: KING JIM

クリップ部分は180度回転しますし、中がくり抜かれているので文字を極力隠しません。開いてカチッと鳴るまで押し込むと、そのまま固定されされる仕掛けもあります。

ずっと使える

この時期なら受験生にピッタリですし、大人だってもちろん読書や資格の勉強、調理中にレシピ本見たり、趣味や習い事の本を開きっぱなしにするなど使い所はたくさんありますよね。

筆者の家族は、転職のためにファイナンシャルプランナーの資格を取得しましたし。リスキリングに遅すぎることはありません。

可変ガジェット好きに

ノートPC用折りたたみスタンドみたいな、可変構造がガジェット好きのハートをくすぐりますよね。白、黒、青の3色でそれぞれ1,400円。2月18日に発売です。

とりあえず買ってから読書習慣を身に付けたいとか思っちゃいましたが…そういう動機だと実現しないんですよねぇ。

