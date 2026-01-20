¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´üÂè2ÏÃ¡ÖÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤ÎÂè2ÏÃ¡ÊÄÌ»»30ÏÃ¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿ ¡É¤½¤Î¸å¡É ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ ¡ÉËâ²¦Æ¤È²¸å¡É ¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÂè2´ü¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉFRIDAY ANIME NIGHT¡É ¤ÇÊüÁ÷¡£
Âè1´ü¤âËè½µ¶âÍË¤ÎÆ±ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÎÎ¹Ï©¤¬¸«¼é¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ1·î16Æü¤«¤éËè½µ¶âÍËÌë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè30ÏÃ¡Ö¤¸¤ã¤¢¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¡¢Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè30ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø»þ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡ÊÀ¼¡§°æ¾åÏÂÉ§¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ ¡ÉÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡É ¡£Èà¤È¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ú¤¼õ¤±¤¿°ÍÍê¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó°ì¹Ô¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á ¡É¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡É ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤â·«¤ê¹¤²¤ëÂçÃíÌÜ¤ÎÂè30ÏÃ¡ÖÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡×¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ãÂè2ÏÃ¡ÖÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ËÌÂ¦½ô¹ñ¤ÎÂ¼¤ÇÍ¦¼Ô¤ÎÁü¤òËá¤¯°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÁü¤Ï¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ÍÎàºÇ¶¯¤Èëð¤ï¤ì¤¿ ¡ÉÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡É ¤ÎÁü¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ï ¡ÉÆî¤ÎÍ¦¼Ô¡É ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¡£¤½¤Î¸åË¬¤ì¤¿¥À¥Ã¥ÏÇì¼ßÎÎ¤Î¾ë²¼Ä®¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÏÎÎ¼ç¤«¤é¡ÖËâÂ²¤«¤éÊõ·õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡ä¡ä¡äÂè2ÏÃÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÊC¡Ë»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ