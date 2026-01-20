小池栄子が主演を務めるドラマ『ムショラン三ツ星』が、5月よりNHK総合にて放送されることが決定した。

参考：小池栄子「生涯忘れることのできない役に出会えた」 『鎌倉殿の13人』北条政子への感謝

本作は、現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』を原作とした社会派コメディドラマ。腕利きのイタリアンシェフとして名を馳せた主人公が、ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになり、料理初心者の受刑者たちと共に、限られた予算と厳しいルールの中で「少しでも更生につながる食事」を目指して奮闘する姿を描く。

主人公の銀林葉子を演じるのは、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）をはじめ、数々の作品で存在感を放つ小池。脚本は、第49回城戸賞の大賞を受賞し、本作がデビュー作となる新鋭・鈴木香里らが担当する。

舞台は、2025年6月の拘禁刑施行により変革の時を迎える架空の男子刑務所。1日3食で1人あたり543円という予算の中で、バナナやみりんの使用NGといった制限や、素人調理によるトラブルに直面しながらも、葉子は受刑者たちと向き合い、食を通した更生への道を探っていく。

主演の小池は、「刑務所の御飯。ぼんやりとは想像出来ても、そこには管理栄養士の方の想いや刑務官の方々の葛藤があるんだと学びました」とコメント。「この作品を通して『人が食事をする尊さ』が伝われば良いなと思っています」と意気込みを語っている。

コメント●小池栄子（銀林葉子役）刑務所の御飯。ぼんやりとは想像出来ても、そこには管理栄養士の方の想いや刑務官の方々の葛藤があるんだと学びました。この作品を通して「人が食事をする尊さ」が伝われば良いなと思っています。塀の中の話ではありますが、頼もしい共演者と時には笑いながら撮影に励んでいます！私が演じる銀林葉子のモデルであり、原作者の黒胗桂子さんの気持ちを大切にしながら丁寧に演じたいと思います。お楽しみに！

●鈴木香里（脚本）みなさんPiacere（はじめまして）！ 脚本担当の鈴木です。「刑務所給食」と聞いてみなさんはどんな食事をイメージしますか？「刑務所のメシはクサいメシ」と揶揄されることもありますが……そんな食事で更生など可能なのか？そもそも現代における刑務所の存在意義とは？という疑問が私の出発点でした。疑問に呼応するかのように黒胗さんの原作と出逢い、渡邊プロデューサーと二人三脚の企画書作りを経て取材、執筆、打ち合わせ…たくさんの人に支えられ、今日に至ります。人生につまずいた主人公と受刑者たちは塀の中で何を作り、食べ、感じるのか？ぜひ刑務所の世界を覗いてみてください。ドラマを観終わった時、刑務所で生きるホンモノの受刑者たち、刑務官や管理栄養士ら職員たちについてふと思いを馳せていただけたら嬉しいです。

●渡邊竜（制作統括）脚本賞の選考過程で出会った鈴木香里さんのシナリオは、輝きを放っていました。次のステップに進めるべきだと強く推した結果、なんと大賞受賞へ――プロデューサー人生でも初めての経験でした。そして、このご縁に導かれるように鈴木さんから手渡されたのが、黒胗先生の原作でした。刑務所という閉ざされた世界を舞台にしながら、可笑しさと切なさ、また臨場感溢れる描写に強く心を掴まれました。その後、刑務所や監修の先生への取材を重ねる中で、私自身が「何も知らなかった」ことにも気づかされながら、本作は笑って泣ける社会派コメディーへと結実しました。主役は小池栄子さん。既成概念を打ち砕く主人公を巧みに演じ、手練れの他の出演者の皆様との熱のある芝居が可笑しくて可笑しくて……。人は変われるのか――その問いを、温度ある物語として皆さまにお届けできたらと思います。Buon appetito！

（文＝リアルサウンド編集部）