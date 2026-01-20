フィリピンが南シナ海と接する自国の排他的経済水域（EEZ）で10余年ぶりに新しい天然ガス埋蔵地を発見した。フィリピン政権は今回の発見が今後の電力不足の懸念を緩和し、エネルギー安全保障を強化するのに寄与すると期待している。

19日（現地時間）のAP通信によると、フィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領はこの日、パラワン州の北西側の海域で新規ガス田が確認されたと明らかにした。このガス田は従来のマラムパヤガス田の近くにあり、商業生産が行われる場合、年間約570万世帯に電力を供給できると見込んでいる。

今回発見されたガス田は「マラムパヤ・イースト・ワン（Malampaya East One・MAE−1）」と命名された。マラムパヤガス田から東に約5キロ離れた海底に位置し、推定埋蔵量は約980億立方フィート（約27億立方メートル）にのぼる。これは年間約140億キロワット時の電力生産が可能な規模だ。

初期試験の結果、一日最大6000万立方フィート（約160万立方メートル）のガスが噴出し、従来のマラムパヤガス田と似た規模の生産性があると評価された。ただ、商業生産開始時点など具体的な日程は公開されていない。

マルコス大統領は「今回の発見はマラムパヤガス田の生産減少を補完し、今後数年間に国内ガス供給を強化する」とし「天然ガスだけでなく高付加価値液体燃料のコンデンセートも含まれている」と述べた。

マラムパヤガス田は20年ほど前に商業生産を開始し以降、ルソン地域の電力の20％以上を供給してきたが、数年以内に枯渇する可能性が提起されている。このためフィリピン政府は2023年、マラムパヤガス田の生産契約を15年延長し、追加ボーリングを認めた。

人口約1億1000万人のフィリピンは東南アジアで石炭依存度が高い国だ。政府は天然ガスと再生可能エネルギーの比率を拡大して急増する電力需要に対応している。市場と政府資料によると、フィリピンはLNG発電の拡大を受け、2025年に初めて石炭発電量が減少すると予想される。

今回のガス田は1982年の国連海洋法条約（UNCLOS）に基づきフィリピンのEEZ内に位置する。ただ、フィリピンは南シナ海西側のリードバンクなど他の海域での石油・ガス探査を中国の反対で数年間推進できずにいる。

中国は南シナ海の大部分の領有権を主張しながら軍事・海警活動を強化してきた。このためフィリピンをはじめベトナム、マレーシア、ブルネイ、台湾などが該当海域で領有権をめぐり中国と紛争中だ。