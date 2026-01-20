恵庭南高（北海道恵庭市）の教諭が生徒ら３８人分の個人情報を消費者金融業者に流出させた問題で、同校は１９日、記者会見を開き、俵英生校長は「多くの皆様にご迷惑をおかけし、おわび申し上げる」と陳謝した。

道教育委員会の発表などによると、教諭は昨年１２月２７日、消費者金融業者に対し、自分のスマートフォンに登録されている連絡先を表示するＬＩＮＥの画面をスクリーンショットで撮影し、業者に送信。教諭が担当する部活動の生徒１７人とその保護者４人を含む計３８人分の電話番号が流出し、生徒らには業者からのメッセージも届いていた。

同校の聞き取りに対し、教諭は「帰省のための交通費のことで頭がいっぱいになっており、業者に指示されるままに（情報を）提供してしまった。自分の行動で多くの人に迷惑をかけて申し訳ないと思っている」と説明しているという。

同校は１９日、保護者説明会を開き、経緯や生徒の個人情報管理の徹底などについて説明したという。同校は今後、全職員を対象に情報管理に関する研修を実施する予定で、俵校長は「このような事案が二度と起こらないよう、再発防止に努めたい」と述べた。