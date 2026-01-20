1月19日より、JR東日本による「JR SKI SKI 2025-2026 SEASON」のキャンペーンCMの新シリーズ「ゲレンデ編」がスタートし、キャンペーンサイトでもCMの動画やイメージショットが公開されている。

【写真】上坂樹里の透明感がハンパない…JR SKISKI新CMのワンシーン

「今年のモデルを務めるのは女優の上坂樹里さんで、上坂さんにとって人生初のスキー体験となったようです。CMのコンセプトは『大学生の今しか体験できない冬』、2005年生まれの20歳である上坂さんにフィットした設定となっています」（スポーツ紙記者）

「JR SKI SKI」はJR東日本が1991年から展開しているキャンペーンとして知られていると語るのは広告業界関係者だ。

「このキャンペーンはテレビCMはもとより、JR東日本の各駅にも大きなポスターが掲示されるので、注目度が高いですね。イメージショットには毎年、印象的なキャッチコピーが添えられ、今年のフレーズは『今だけは青い冬。』です」

このCMに起用された女優は次々とブレークを果たしている。

「これまでに川口春奈さん、広瀬すずさん、浜辺美波さんなどが出演しています。もともと出演時点で一定の知名度があり、このCMをきっかけにさらなるブレークを成し遂げる女優さんが多いですね」（前出・業界関係者、以下同）

上坂はすでに、2026年前期放送予定のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で、見上愛とともにW主演を務めることが決定している。

ネット上では以前より、《この子は絶対に大女優になる》といった声もあるという。

「『JR SKI SKI』のイメージキャラクターを務める女優さんたちは、いずれも“透明感”のある方々ばかりです。CMのイメージに合わせて起用されているのでしょう。上坂さんはモデル活動を経て、2021年に女優としてデビューを果たしています。2024年にはフジテレビ系の『ビリオン×スクール』でHey! Say! JUMPの山田涼介さん演じる教師の教え子を好演。『風、薫る』では2410人のオーディションを勝ち抜きました」

これまで数々の国民的女優を生み出してきた「JR SKI SKI」、上坂の場合は大ブレークまで“秒読み段階”にありそうだ。