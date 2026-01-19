Photo: 渡久地政紀

筆者はM1 MacBook Airを愛用しています。そこで、最近まで密かに悩んでいたのがコレ。

Photo: 渡久地政紀

左側から伸びるコネクターとケーブルのせいでデスクが狭くなり、他の物を置きづらくなったりしませんか？ 「困ったな」と思いつつ解決策を探していると、ちょうど良いものを見つけました。

L字型とI字型コネクターが最高のバランス

意外と見落としがちなのが、PCのケーブル。UGREENの「L字型 USB-Cケーブル 60W」のコネクターは、L字型とI字型の2つで構成されています。

Photo: 渡久地政紀

両方ともL字型ではないのがポイント。もし両方ともL字型だと逆にケーブルの使い勝手が悪くなるんですね。なぜかというと、充電器側のケーブルを一方向にしか動かせなくなってしまうから。

I字型のコネクターを充電器に接続すれば、縦横無尽にケーブルを動かせて快適。コネクターへの負荷も回避できます。

Photo: 渡久地政紀

デスクワークに最適なバランスを実現しているんです。

魅力はL字だけじゃない。強靭な素材をまとうケーブル

ケーブルにはナイロンを採用。細かく編み込まれた模様が、龍の鱗みたいでかっこいいです。

Photo: 渡久地政紀

耐久性が高く、断線しにくいのが特徴。ケーブルを曲げても、元に戻ります。

Photo: 渡久地政紀

Photo: 渡久地政紀

柔軟性と耐久性は心配いらなさそうです。

デスクがスッキリ。スペースも誕生

以前は純正充電ケーブルに左側のスペースが奪われていましたが…

Photo: 渡久地政紀 左：UGREEN L字型 USB-Cケーブル 60W

UGREEN L字型 USB-Cケーブル 60Wを接続すると、作業できる広さが断然に変わりました。ケーブルはノートパソコンの後ろを走り、自然と流れるように充電器へ。

充電ケーブルを「L字型にしただけ」で作業のしやすさや見た目のスッキリ度も上がって感動。こんなことなら、もっと早くL字型にしておけば良かったです。