デスクが狭い気がする人。まずは初心を取り戻して、ケーブルを疑ってほしい
筆者はM1 MacBook Airを愛用しています。そこで、最近まで密かに悩んでいたのがコレ。
左側から伸びるコネクターとケーブルのせいでデスクが狭くなり、他の物を置きづらくなったりしませんか？ 「困ったな」と思いつつ解決策を探していると、ちょうど良いものを見つけました。
L字型とI字型コネクターが最高のバランス
意外と見落としがちなのが、PCのケーブル。UGREENの「L字型 USB-Cケーブル 60W」のコネクターは、L字型とI字型の2つで構成されています。
両方ともL字型ではないのがポイント。もし両方ともL字型だと逆にケーブルの使い勝手が悪くなるんですね。なぜかというと、充電器側のケーブルを一方向にしか動かせなくなってしまうから。
I字型のコネクターを充電器に接続すれば、縦横無尽にケーブルを動かせて快適。コネクターへの負荷も回避できます。
デスクワークに最適なバランスを実現しているんです。
魅力はL字だけじゃない。強靭な素材をまとうケーブル
ケーブルにはナイロンを採用。細かく編み込まれた模様が、龍の鱗みたいでかっこいいです。
耐久性が高く、断線しにくいのが特徴。ケーブルを曲げても、元に戻ります。
柔軟性と耐久性は心配いらなさそうです。
デスクがスッキリ。スペースも誕生
以前は純正充電ケーブルに左側のスペースが奪われていましたが…
UGREEN L字型 USB-Cケーブル 60Wを接続すると、作業できる広さが断然に変わりました。ケーブルはノートパソコンの後ろを走り、自然と流れるように充電器へ。
充電ケーブルを「L字型にしただけ」で作業のしやすさや見た目のスッキリ度も上がって感動。こんなことなら、もっと早くL字型にしておけば良かったです。
UGREEN 【L字型】 USB C ケーブル Type-c L字 60W
1,699円
