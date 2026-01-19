ギャルタレントはフィリピン元大統領の孫 超過激な“束縛愛”を告白！自宅も大公開！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。1月15日（木）の放送は、「ネクストブレイクするのは誰だ!? プラチナムプロダクションSP」をお届け！
【動画】ギャルタレントはフィリピン元大統領の孫 超過激な“束縛愛”を告白！
小倉優子、谷まりあ、おのののから、ドラマやバラエティーで活躍するタレントだけでなく、安斉星来、筧美和子ら人気俳優も数多く所属している大手芸能事務所「プラチナムプロダクション」から、ブレイク間近(！？)の2名をご紹介！
ギャルタレントの犬嶋英沙(26)は、スペイン系フィリピン人の母を持つが、母方の父がフィリピンの元大統領で、現地ではお姫様扱いされている。
また現地では桁違いのお金持ちだそうで、フィリピンの有名な商業施設のオーナーから「自宅を6億円で買い取らせてください！」と直談判されことも。
お嬢様なこともあり、公開した自宅も豪華！ 「普通の家」と前置きしていたが、自宅は1LDKで家賃20万円。家賃は父親が出してくれている。
すっぴんも大公開！ 続きはぜひ「TVer」で！
そんな彼女は恋愛に関して偏った考えを持っているそうで、超束縛派で常にパートナーの位置情報を知っておきたいため、AirTagを持たせおり、LINEは10分以内に送信してもらいたいそう。
また、浮気をしているかどうかの厳しいチェック項目があり、SNSのフォロワーが増えていないか、怪しいメッセージを送っていないか、決済アプリのチャット機能で連絡を取り合っていないかなど、スマホを隅々までチェックするという(笑)。
MCの名倉潤は、犬嶋の束縛ぶりに苦言を呈するが、彼女は「パパ〜」と助けを呼んでいた(笑)。
モデルの一ノ瀬のこ(23)は、小学生の頃からプロゴルファーを目指していたそうで、ベストスコアは70、ドライバーの飛距離は230〜240ヤード。
そんな彼女、最近“ある詐欺”に巻き込まれてしまったという。
夜の9時に「携帯代が支払われていません。0時までに支払ってください」とのメールが届き、携帯を変えたばかりだったこともあり、焦った彼女はコンビニで5万円分のiTunesカードを購入。それで支払ってしまったそう。
彼女に送られてきたスマホ料金の架空請求は近年増加傾向にあり、警察庁のホームページでも注意喚起されている。
ちなみに、詐欺で搾取されたお金は親が支払ったそう。家賃・生活費・食費・光熱費・水道代などは自分で払っていると公言しているが、実はすべて親が出していた(笑)。
そんな彼女にMC陣のツッこみが炸裂！
番組では、彼女が妹と暮らしている2LDK、家賃10万5000円の自宅とすっぴんを大公開！
続きは「TVer」で！
