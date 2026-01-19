櫻坂46松田里奈1st写真集YouTube生配信特典の写真集未収録ランジェリーカット解禁
櫻坂46の松田里奈1st写真集『まつりの時間』の発売を記念し、発売日の1月20日20時頃より「櫻坂チャンネル」にてYouTube生配信が実施される。
また、1月20日0時～23時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）を販売。W特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「まつりのNZ思い出新聞」のふたつが、購入者全員にもれなく付いてくる。ともに、写真集には未収録のカットとなり、このたびその特典の絵柄が解禁された。
■松田里奈のランジェリー姿に思わずドキッ！
第3回YouTube配信限定W特典は、「B3サイズ折り目なしポスター」と「まつりのNZ思い出新聞」。
「B3サイズ折り目なしポスター」は、コテージの屋根裏部屋で、松田がお気に入りのフリルのランジェリーを身にまとい、こちらを見つめる。可憐さと美しさに思わずドキッとしてしまう一枚。
B3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆メッセージをプリントして届ける。
「まつりのNZ思い出新聞」は、松田がフィルムカメラで撮影した写真と、ニュージーランドでの思い出を綴った手書きコメントで構成されている。折りたたむとポストカードサイズになり、写真集をより一層楽しめる副読本となっている。
メイン写真：「まつりのNZ思い出新聞」
PHOTO BY 北浦敦子
■書籍情報
2026.01.20 ON SALE
松田里奈 1st写真集『まつりの時間』
■【画像】B3サイズ折り目なしポスター
■関連リンク
写真集の詳細はこちら
https://www.gentosha.co.jp/topic/detail/032880
写真集 公式X
https://x.com/matsuri_1st
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/