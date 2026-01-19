【NewDays】人気洋菓子店「Top’s」監修商品6品を発売/看板商品チョコレートケーキをイメージした「チョコタルト」「ランチパック チョコホイップ」など
JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」は、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートケーキが有名な人気洋菓子店「Top’s(トップス)」が監修した商品を、1月20日に発売する。数量限定のため、売り切れ次第販売終了。
4回目のコラボとなる今回は、商品数過去最多の6品をラインアップ。新作はニュータスSweetsから「チョコタルト」「ショコラパフェ」、ニュータスBakeryから「チョコフランスパン」が登場する。
また、発売を記念して、「Top’s」の定番人気商品が20人に当たるNewDays公式Xフォロー&リポストキャンペーンを実施する。
NewDays×洋菓子店「Top’s」◆ニュータスSweets「チョコのクレープ〜くるみを抜いちゃいました〜」
268円(税込)
Top’sの人気商品「チョコレートケーキ」をイメージし、クレープ皮にチョコクリーム、スポンジ、削りチョコ、ココアパウダーを入れて包んだ。「くるみ」を抜いてチョコクリームをシンプルに楽しめるように仕上げている。
※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。
チョコのクレープ〜くるみを抜いちゃいました〜◆ニュータスSweets「チョコタルト」
258円(税込)
タルト生地にTop’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコクリームを絞り、チョコチップをトッピングした。
※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。
チョコタルト◆ニュータスSweets「ショコラパフェ」
358円(税込)
ベルギーチョコ使用。ココアスポンジ、チョコムースにチョコホイップを絞った。トッピングにはくるみとガトーショコラ生地をのせている。
※NewDaysのみで販売。
ショコラパフェ◆ニュータスBakery「チョコ チュロッキー」
185円(税込)
ブラックココアを使用したチョコ味のチュロッキーにビターチョコをかけ、アーモンドクランチをトッピングした。アーモンドクランチがアクセントになり、さまざまな食感が楽しめる。
※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。
チョコ チュロッキー◆ニュータスBakery「チョコフランスパン」
198円(税込)
チョコ風味のフランスパンにチョコホイップクリームとチョコクリームをサンドした。
※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。
チョコフランスパン◆「ランチパック チョコホイップ」
170円(税込)
Top’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコ風味ホイップをサンドした、NewDaysオリジナルランチパック。
※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。
ランチパックチョコホイップ
ランチパックチョコホイップ パッケージ〈NewDays公式Xフォロー&リポストキャンペーン〉
「Top’s」監修商品の発売を記念して、Top’sの定番人気商品が20人に当たるNewDays公式Xフォロー&リポストキャンペーンを実施する。
NewDays公式X(@newdays_jp)をフォローし、1月20日投稿の対象のポストをリポストすることで参加。抽選で20人に「トップス ヤミーWB 12枚」をプレゼントする。
応募期間:1月20日Xポスト後〜2月16日
賞品:「トップス ヤミーWB 12枚」 抽選で20人
トップス ヤミーWB 12枚