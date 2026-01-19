【NewDays】人気洋菓子店「Top’s」監修商品6品を発売/看板商品チョコレートケーキをイメージした「チョコタルト」「ランチパック チョコホイップ」など

JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」は、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートケーキが有名な人気洋菓子店「Top’s(トップス)」が監修した商品を、1月20日に発売する。数量限定のため、売り切れ次第販売終了。

4回目のコラボとなる今回は、商品数過去最多の6品をラインアップ。新作はニュータスSweetsから「チョコタルト」「ショコラパフェ」、ニュータスBakeryから「チョコフランスパン」が登場する。

また、発売を記念して、「Top’s」の定番人気商品が20人に当たるNewDays公式Xフォロー&リポストキャンペーンを実施する。

NewDays×洋菓子店「Top’s」

◆ニュータスSweets「チョコのクレープ〜くるみを抜いちゃいました〜」

268円(税込)

Top’sの人気商品「チョコレートケーキ」をイメージし、クレープ皮にチョコクリーム、スポンジ、削りチョコ、ココアパウダーを入れて包んだ。「くるみ」を抜いてチョコクリームをシンプルに楽しめるように仕上げている。

※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。

チョコのクレープ〜くるみを抜いちゃいました〜

◆ニュータスSweets「チョコタルト」

258円(税込)

タルト生地にTop’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコクリームを絞り、チョコチップをトッピングした。

※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。

チョコタルト

◆ニュータスSweets「ショコラパフェ」

358円(税込)

ベルギーチョコ使用。ココアスポンジ、チョコムースにチョコホイップを絞った。トッピングにはくるみとガトーショコラ生地をのせている。

※NewDaysのみで販売。

ショコラパフェ

◆ニュータスBakery「チョコ チュロッキー」

185円(税込)

ブラックココアを使用したチョコ味のチュロッキーにビターチョコをかけ、アーモンドクランチをトッピングした。アーモンドクランチがアクセントになり、さまざまな食感が楽しめる。

※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。

チョコ チュロッキー

◆ニュータスBakery「チョコフランスパン」

198円(税込)

チョコ風味のフランスパンにチョコホイップクリームとチョコクリームをサンドした。

※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。

チョコフランスパン

◆「ランチパック チョコホイップ」

170円(税込)

Top’sのチョコレートケーキをイメージしたチョコ風味ホイップをサンドした、NewDaysオリジナルランチパック。

※首都圏および静岡･長野･新潟･宮城･福島･山形･岩手の各県内で販売。

ランチパックチョコホイップ

ランチパックチョコホイップ パッケージ

〈NewDays公式Xフォロー&リポストキャンペーン〉

「Top’s」監修商品の発売を記念して、Top’sの定番人気商品が20人に当たるNewDays公式Xフォロー&リポストキャンペーンを実施する。

NewDays公式X(@newdays_jp)をフォローし、1月20日投稿の対象のポストをリポストすることで参加。抽選で20人に「トップス ヤミーWB 12枚」をプレゼントする。

応募期間:1月20日Xポスト後〜2月16日

賞品:「トップス ヤミーWB 12枚」 抽選で20人

トップス ヤミーWB 12枚