¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×½é¸ø³«¡ª ¥Ô¥«¤Ã¤È¸÷¤ë¡È´ö²¿³Ø¥°¥ê¥ë¡É¡õ¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¥Û¥ï¥¤¥ÈÆâÁõ¤¬¾å¼Á¤Ê¡Ö¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×½é¸ø³«¡ª
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMODELLISTA¡Ê¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥È¥è¥¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¸¥ó¥°¡õ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡ÖALPHARD MODELLISTA CONCEPT¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É ¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤ò½ÐÉÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸½ºß»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¾å¼Á´¶¡×¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»Â¿·¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡ÖMODELLISTA EMBRYO¡Ê¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿ ¥¨¥ó¥Ö¥ê¥ª¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖbZ4X¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ÖMODELLISTA CONCEPT ZERO¡Ê¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿ ¥³¥ó¥»¥×¥È ¥¼¥í¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EV¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿ ¥³¥ó¥»¥×¥È ¥¼¥í¤ÏÀè¿ÊÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É ¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¾å¼Á¤ÈÀöÎý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¤è¤ê¡ÖÂç¿Í¤Î¥à¡¼¥É¡×¤¬Éº¤¦¶õ´Öºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖGEOMETRICAL organic¡Ê¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥«¥ë¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¶ÊÀþÈþ¤È´ö²¿³ØÅª¤ÊÄ¾ÀþÈþ¤ÎÍ»¹ç¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î³ê¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍ¥Èþ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¶õÎÏÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿»²¹Í½ÐÉÊ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î´Ö¤«¤é¶õµ¤¤òÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤ÇÁà½Ä°ÂÄêÀ¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¸þ¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸÷¡×¤Î±é½Ð¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£LED¤¬Ï©ÌÌ¤ò¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿åÌÌ¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ÏÀìÍÑ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¡¢¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥ê¥ëÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÄ´¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¼þ¤ê¤Î¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥á¥Ã¥¡×¤òºÎÍÑ¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥ÉÈ¯¸÷¡×¤Î¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¡£½¾Íè¤Î¥Ö¥ë¡¼È¯¸÷¤è¤ê¤â¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÃÊ¤È¹â¤¤¾å¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎÌÚÌÜÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¡ÊËÜÊª¤ÎÀÐ¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÅÀ¥â¥Î¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¼ÖÆâºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëµæ¶Ë¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï»îÄ°¤òÂÔ¤ÄÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡»ÔÈÎ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤ë¾å¼Á¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É ¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¸÷¤äÁÇºà¡¢²»¶Á¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£