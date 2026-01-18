猫が『降参』しているときにみせる行動4つ 負けを認める要因や心理も解説
猫が「降参」しているときに見せる行動4つ
1.目をそらす
猫は、敵意のない相手に対して、あえて目を合わせないようにしています。
猫社会では「目を合わせること＝挑発・威嚇」とみなされるからです。
例えば、テリトリー内で偶然他の猫と出くわしたとき、無用な喧嘩を避けるために、さっと視線を外してその場をやり過ごそうとします。
一方で、信頼している相手には、目を合わせたあとにゆっくりまばたきをすることも。
これは敵意とは正反対の「安心しているよ」のサインです。
もし愛猫にまばたきをされた際には、飼い主さんも優しくまばたきを返しましょう。
2. 尻尾を股の間にしまう
猫の尻尾は、感情のバロメーター。
うれしいときは尻尾を高らかに上げ、ご機嫌ななめのときはバタバタと激しく振るなど、感情が分かりやすく表れます。
そして降参しているときに見られるのは、尻尾を「股の間にしまいこむ」行動です。
このときの猫は体も小さく縮こませ、少しでも自分を守ろうと必死にアピールしています。
特に、自分より明らかに強い相手だと感じたときこそ、このサインを出しやすいのだとか。
猫だけではなく犬の場合も同じ意味を持ち「これ以上は争うつもりはない」というサインとして知られています。
3. 耳やヒゲの様子が変わる
猫は、尻尾だけではなく「耳」や「ヒゲ」にも気持ちがはっきり表れます。
まず注目したいのが、耳。
いつもはピンと張っているのが一変し、イカ耳と呼ばれる「耳を倒した状態」になるのは、緊張や警戒しているサインです。
さらに、ヒゲにも変化が表れます。
リラックスしているときはだらんと下を向いているのですが、降参しているときには、顔の方に寄せたり、後ろへ引っ張ったりする様子が見られます。
ただ、イカ耳はリラックスしているときに見せる場合もあり、耳の様子だけで判断するのは早いです。
ヒゲや表情など、顔周り全体を観察するようにしましょう。
4.そっと引き下がる
猫の喧嘩は、取っ組み合いのような大きな喧嘩ばかりではありません。
睨み合いだけで勝負がつき、一方が引き下がっていくというパターンもあるのです。
このとき、極力自分の体を小さく見せながら、そろりそろりと立ち去っていきます。
状況によっては、その場を立ち去ることもできず、うずくまる猫も。
攻撃をされても反撃せずにやり過ごすことで、相手の猫に「これ以上は何もしません」「参りました」と伝えます。
勝敗が決まれば深追いしないというのが、猫社会ならではのルールです。
猫が負けを認める主な要因と心理
猫にとって何より大切なのは「喧嘩の勝敗」ではなく「自分の身を守る」ことです。
そもそも猫は、極力喧嘩を避けたがる生き物。
相手の様子を見て「勝ち目がないな」「ケガをしそうだな」と感じれば、無理に戦い続ける選択はしません。
もし過去に喧嘩をして負けたことがある相手ならば、なおさらでしょう。
顔を合わせただけで引き下がるというのは、過去の経験から学んだ結果です。
ただし多頭飼いの環境では、力関係がはっきりしていないことも多く、そのときの状況によっては衝突してしまうこともあります。
筆者の実家にいる猫たちも、お気に入りの寝床を巡る小競り合いは日常茶飯事です･･･！
まとめ
猫は、目、尻尾、耳やヒゲなど、ボディランゲージをフルに活用し、降参の意思を相手に伝えます。
そして勝敗がつけば、深追いすることなく、静かにその場を離れていきます。
無用な衝突はできるかぎり避ける、平和主義の猫らしさ。
勝つことだけにこだわらず、身を守るために引く判断をするのは、人間社会こそ見習いたい姿勢かもしれません。