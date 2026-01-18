猫が「降参」しているときに見せる行動4つ

1.目をそらす

猫は、敵意のない相手に対して、あえて目を合わせないようにしています。

猫社会では「目を合わせること＝挑発・威嚇」とみなされるからです。

例えば、テリトリー内で偶然他の猫と出くわしたとき、無用な喧嘩を避けるために、さっと視線を外してその場をやり過ごそうとします。

一方で、信頼している相手には、目を合わせたあとにゆっくりまばたきをすることも。

これは敵意とは正反対の「安心しているよ」のサインです。

もし愛猫にまばたきをされた際には、飼い主さんも優しくまばたきを返しましょう。

2. 尻尾を股の間にしまう

猫の尻尾は、感情のバロメーター。

うれしいときは尻尾を高らかに上げ、ご機嫌ななめのときはバタバタと激しく振るなど、感情が分かりやすく表れます。

そして降参しているときに見られるのは、尻尾を「股の間にしまいこむ」行動です。

このときの猫は体も小さく縮こませ、少しでも自分を守ろうと必死にアピールしています。

特に、自分より明らかに強い相手だと感じたときこそ、このサインを出しやすいのだとか。

猫だけではなく犬の場合も同じ意味を持ち「これ以上は争うつもりはない」というサインとして知られています。

3. 耳やヒゲの様子が変わる

猫は、尻尾だけではなく「耳」や「ヒゲ」にも気持ちがはっきり表れます。

まず注目したいのが、耳。

いつもはピンと張っているのが一変し、イカ耳と呼ばれる「耳を倒した状態」になるのは、緊張や警戒しているサインです。

さらに、ヒゲにも変化が表れます。

リラックスしているときはだらんと下を向いているのですが、降参しているときには、顔の方に寄せたり、後ろへ引っ張ったりする様子が見られます。

ただ、イカ耳はリラックスしているときに見せる場合もあり、耳の様子だけで判断するのは早いです。

ヒゲや表情など、顔周り全体を観察するようにしましょう。

4.そっと引き下がる

猫の喧嘩は、取っ組み合いのような大きな喧嘩ばかりではありません。

睨み合いだけで勝負がつき、一方が引き下がっていくというパターンもあるのです。

このとき、極力自分の体を小さく見せながら、そろりそろりと立ち去っていきます。

状況によっては、その場を立ち去ることもできず、うずくまる猫も。

攻撃をされても反撃せずにやり過ごすことで、相手の猫に「これ以上は何もしません」「参りました」と伝えます。

勝敗が決まれば深追いしないというのが、猫社会ならではのルールです。

猫が負けを認める主な要因と心理

猫にとって何より大切なのは「喧嘩の勝敗」ではなく「自分の身を守る」ことです。

そもそも猫は、極力喧嘩を避けたがる生き物。

相手の様子を見て「勝ち目がないな」「ケガをしそうだな」と感じれば、無理に戦い続ける選択はしません。

もし過去に喧嘩をして負けたことがある相手ならば、なおさらでしょう。

顔を合わせただけで引き下がるというのは、過去の経験から学んだ結果です。

ただし多頭飼いの環境では、力関係がはっきりしていないことも多く、そのときの状況によっては衝突してしまうこともあります。

筆者の実家にいる猫たちも、お気に入りの寝床を巡る小競り合いは日常茶飯事です･･･！

まとめ

猫は、目、尻尾、耳やヒゲなど、ボディランゲージをフルに活用し、降参の意思を相手に伝えます。

そして勝敗がつけば、深追いすることなく、静かにその場を離れていきます。

無用な衝突はできるかぎり避ける、平和主義の猫らしさ。

勝つことだけにこだわらず、身を守るために引く判断をするのは、人間社会こそ見習いたい姿勢かもしれません。