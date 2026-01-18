この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【子沢山あるある】大家族の外食、ママの悩みと意外な最終手段とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人の子どもを持つ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「大家族の外食は？」と題した動画を公開しました。子沢山家庭ならではの外食にまつわる、知られざる苦労や工夫について語っています。



HISAKOさんの家庭では、子どもが多いために外食は一大イベント。しかし、その過程は一筋縄ではいかないようです。まず最初の難関は、家を出るまでの準備。出発時間を決めても、時間になっても部屋着のままの子どもがいたり、玄関先で「うんち」と言い出す子がいたりと、なかなかスムーズに出発できないと語ります。



ようやく家を出ても、次々と問題が発生。移動は車2台に分乗するため、「どっちの車に乗るか」「誰の隣に座るか」で揉めることもあるそうです。また、お店選びも大変で、お寿司、焼肉、マクドナルド、うどん、ラーメンなど、子どもたちの食べたいものがバラバラで意見がまとまりません。



お店に着いてからも、全員が同じテーブルに座ることはほぼ不可能で、最低でも2つのテーブルに分かれて食事をすることになると明かします。そのため、食べ放題のお店を選ぶことが多いと話します。どれだけ食べても値段が変わらない安心感から、「『食べ！』って気持ちよく言える」と、親としての心境を語りました。



動画ではこのほかにも、外食先でのお店の配慮に助けられているエピソードや、会計時の驚きなどがユーモラスに語られています。大変ながらも、外食を家族のコミュニケーションの場として大切にしている様子がうかがえる内容です。